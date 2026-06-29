蒼井優、『ガス人間』報道記者役で新境地 “強すぎる意思”に小栗旬から「ちょっと邪魔」とも
俳優・蒼井優が29日、都内で行われたNetflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）の配信記念イベントに登場。イベントには蒼井のほか、小栗旬、蒼井優、広瀬すず、林遣都、UTA、竹野内豊ら豪華キャストが集結した。
【全身ショット】お顔が小さい…！花柄ワンピースでおしゃれな蒼井優
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラー。
ガス人間を追う報道記者・甲野京子役を演じた蒼井は、本作の挑戦が新境地だったと明かす。「日常にガス人間が生まれるという歪な世界で、どこか型破りでありながら、常に揺るぎない正義感を持ち、何があっても真実を暴く、そんな役柄です」と自身の役柄を語り、「強い役の経験はそれほどなかった」と告白。「（その強さを）保ちながら8ヶ月撮影に挑むのは大変で、さらにVFXという見えないものを想像しながら演技するのも初めて。しかし、8ヶ月間取り組む中で明らかにスタッフさんも私もまったく同じものが見えているなという感覚になれて、それも新境地で、幸せな時間でした」と明かした。
さらに演じる上で大切にしていることは、「誰よりも早く真実に近づきたいという執念、それだけです」と強い意思。しかし、警部補を演じる小栗からは「（刑事よりもはやく動くから）ちょっと邪魔なんです（笑）」と声が寄せられ、笑いが起きた。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。都市伝説系動画チャンネルを運営する兄妹役で広瀬と林、元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役でUTAが俳優デビューする。
イベントには、エグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督も登場した。
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本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラー。
さらに演じる上で大切にしていることは、「誰よりも早く真実に近づきたいという執念、それだけです」と強い意思。しかし、警部補を演じる小栗からは「（刑事よりもはやく動くから）ちょっと邪魔なんです（笑）」と声が寄せられ、笑いが起きた。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。都市伝説系動画チャンネルを運営する兄妹役で広瀬と林、元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役でUTAが俳優デビューする。
イベントには、エグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督も登場した。