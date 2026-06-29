広瀬すず、撮影現場で妹感全開 兄・林遣都が証言「本当に妹を見ているよう」
俳優の林遣都、広瀬すずが29日、都内で行われたNetflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）の配信記念イベントに登場した。兄妹役を演じた2人だが、広瀬の“妹感”を兄である林が明かす場面があった。
【全身ショット】大人っぽい！黒のワンピースできれいな広瀬すず
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラーだ。
都市伝説系動画チャンネルを運営する兄妹役を演じた2人。広瀬は「今の時代ならではの役柄ですごくおもしろそうだなと台本を読んだ段階で思いました」と言い、実際の撮影では「かなりお兄ちゃんがトリッキーなので、会話一つ一つに勢いがあり、演じるのに体力がいるんですけど楽しかったです」と振り返った。
一方、ネタバレは避けつつも「苦しい場面もいっぱいあった」という林。そんな中で広瀬が救いだったそうで「”妹感”全開で現場にいらっしゃって。僕も実際に妹がいるんですけど、本当に妹を見ているようで、妹としゃべっている感覚になれてすごく感情移入できてありがたかったなと思いました。すごく家族の愛おしいシーンがたくさん撮れました」と語った。
撮影は2年前だが、「久しぶりに会っても兄妹感は残ったままですか？」と問われると2人は苦笑い。林は「でも久々に会ってもあんまりしゃべらない感じは兄妹っぽいですよね」と明かしていた。
同イベントには2人のほか、小栗旬、蒼井優、UTA、竹野内豊、エグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督らも登壇した。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役でUTAが俳優デビューする。
【全身ショット】大人っぽい！黒のワンピースできれいな広瀬すず
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラーだ。
一方、ネタバレは避けつつも「苦しい場面もいっぱいあった」という林。そんな中で広瀬が救いだったそうで「”妹感”全開で現場にいらっしゃって。僕も実際に妹がいるんですけど、本当に妹を見ているようで、妹としゃべっている感覚になれてすごく感情移入できてありがたかったなと思いました。すごく家族の愛おしいシーンがたくさん撮れました」と語った。
撮影は2年前だが、「久しぶりに会っても兄妹感は残ったままですか？」と問われると2人は苦笑い。林は「でも久々に会ってもあんまりしゃべらない感じは兄妹っぽいですよね」と明かしていた。
同イベントには2人のほか、小栗旬、蒼井優、UTA、竹野内豊、エグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督らも登壇した。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役でUTAが俳優デビューする。