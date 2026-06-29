ＮＰＢは２９日、オールスター（７月２８日＝東京ドーム、同２９日＝富山アルペン）のファン投票の最終中間発表を行った。パ・リーグでは万波がリーグトップの５９万１３２６票を獲得するなど、日本ハムが６部門で１位となった。

一方で西武と楽天は選出圏内に入った選手が１人もいなかった。

今季の西武は交流戦初優勝を果たし、現在も貯金１５で首位を走る。一方の楽天は借金１６で５位・ロッテと８ゲーム差の最下位に沈んでいる。成績だけを見れば、西武から中間投票で１位になる選手がいてもおかしくない状況だ。

西武では先発投手部門の２位・平良海馬が１位と９万９１８１票差。中継ぎ投手部門の３位・甲斐野央が１位と４万９１８票差。最終結果で逆転する可能性は残されているが、ネットは結果に騒然となった。

「まさかの首位西武からゼロ」「なんで西武１人もおらんねん」「西武いないのなんで？！」という声が上がる一方、「体力温存で優勝チャンスや」とポジティブに捉える人もいた。

ファン投票の最終結果は７月７日に発表される。

パ・リーグの投票結果は以下の通り。

◆先発投手部門 伊藤大海（日本ハム）

◆中継ぎ投手部門 鈴木昭汰（ロッテ）

◆抑え投手部門 アンドレス・マチャド（オリックス）

◆捕手部門 田宮裕涼（日本ハム）

◆一塁手部門 清宮幸太郎（日本ハム）

◆二塁手部門 小川龍成（ロッテ）

◆三塁手部門 栗原陵矢（ソフトバンク）

◆遊撃手部門 水野達稀（日本ハム）

◆外野手部門 万波中正（日本ハム）、西川史礁（ロッテ）、周東佑京（ソフトバンク）

◆ＤＨ部門 フランミル・レイエス（日本ハム）