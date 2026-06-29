ドジャースの人気者、キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手が家族とともに、日本の味や文化を楽しんでいるようだ。

キケは現在、負傷者リスト入りしているが、２２日の父の日に開催された本拠地での試合前に行われたイベントには、スミスやエドマンらとともに、家族でグラウンドに集っていた。

妻のマリアナさん、長女・ペネロペちゃん（５）、現在４カ月の長男とロサンゼルスの「くら寿司」へ。訪れた日付は不明だが、マリアナさんのインスタグラムのストーリーズには、同行したドジャースの女性カメラマンと一緒に、回る寿司やタッチパネルをバックに撮影した写真や、サーバーロボットが店内を走り？回る動画、カプセルトイ「ガシャポン」の店で、夢中になっているペネロペちゃんの姿などがアップされている。

ペネロペちゃんは昨年３月の東京開幕シリーズで初来日。渋谷のコーヒーショップで店員さんに折り紙のプレゼントをもらったり、初めての雪を体験するなど滞在中にすっかり日本が大好きになり、帰国前には「帰りたくない」と泣きじゃくったことを、マリアナさんが明かしていた。昨年７月にも「日本に夢中」と投稿していた。