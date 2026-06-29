投稿主さんの家に迎え入れられた子猫さんは、初日からのんびりとくつろぐ姿を見せてくれたのだとか。先住猫さんからのちょっかいをものともせず、棚の中でうとうととまどろんでいたのだそう。動画は4.9万回以上も再生され、「可愛いすぎて、ずっと見ちゃいますねー」「「はじめまして」の瞬間って、動物同士でもちゃんと空気を読んでる気がしますね」とのコメントが集まっています。

【動画：お昼寝中の『新入り子猫』に興味津々な先住猫を見ていると…優しさあふれる『初めて出会った日の様子』】

子猫と先住猫がはじめて出会った日

Instagramアカウント「kubosaka_」さまに登場したのは、先住猫のねこさぶろうくんと、撮影当時投稿主さん宅に引き取られたばかりだったいねこちゃん。2匹とも、保護猫出身の猫さんとのこと。

いねこちゃんは、家に到着してから一通り探検を済ませると、棚の間に入り込み、お昼寝モードに突入したのだとか。ねこさぶろうくんは、いねこちゃんに興味はあるものの、少しびくびくしている様子だったのだそう。

新入り子猫を触ってみた

ねこさぶろうくんは、おっかなびっくりではあるものの、片足を伸ばしていねこちゃんに触れようとしていたのだとか。なかなか触る勇気が出ず、何度も手を伸ばしたり、引っ込めたりを繰り返していたとのこと。

勇気を振り絞ったねこさぶろうくんは、ちょいちょいと、いねこちゃんの頭をつついてみたのだそう。いねこちゃんはといえば、特に気にする様子もなく、その場でまどろんでいたのだとか。

動じないいねこちゃん

ねこさぶろうくんは、その後も何度かいねこちゃんの頭をつついていたとのこと。いねこちゃんは微動だにせず、眠り続けています。当時飼い主さんは、2匹のやり取りを見ていて、いねこちゃんは大物だなと思ったのだそう。

どうやら、ねこさぶろうくんのパンチがあまりにも優しいので、いねこちゃんは特に気にならなかったのではないかとのことでした。優しいお兄さんができて幸せですね。

ねこさぶろうくんといねこちゃんが初めて出会った日の動画は、Instagramで4.9万回以上も再生され、「可愛いすぎて、ずっと見ちゃいますねー」「まぁ優しい仔やね。いいお兄ちゃんのとここれてよかったね」「「はじめまして」の瞬間って、動物同士でもちゃんと空気を読んでる気がしますね。愛おしいです」「茶白の優しさ出てますね」「猫に詳しくなれば、こう言う場面も微笑ましく見えますね(笑)全然パンチ当たってないからちょっとビビりな子ですかね？優しい子達で、癒されます」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「kubosaka_」さまには、少しずつ仲良くなっていくねこさぶろうくんといねこちゃんの姿がたくさん投稿されています。のんびりとした生活の雰囲気は、見ていて癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kubosaka_」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。