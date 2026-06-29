甘えん坊で飼い主さんのことが大好きな黒猫「ジジ」ちゃん。飼い主さんが首を左右にかしげてみると、それを見たジジちゃんが取った行動とは…？意外な展開と微笑ましい様子を収めた投稿は、記事執筆時点で17万回以上再生。「可愛すぎて何度もリピしちゃった」「癒ししかない♡」といった声が寄せられています。

【動画：黒猫と見つめあう飼い主さん→首をかしげてみると……『まさかの展開』が可愛すぎる】

甘えん坊女子のジジちゃん

Instagramアカウント「Emika Sato」に投稿されたのは、黒猫の「ジジ」ちゃんと飼い主さんの微笑ましいやり取りを収めた動画です。

ある日、ソファでくつろぐ飼い主さんのそばにジジちゃんがやってきたといいます。飼い主さんいわく、ジジちゃんは「甘えん坊でかまってちゃん度強め」な性格なのだとか。

そんなジジちゃんに向けて、飼い主さんは「首をかしげる」ポーズをとってみたそう。すると、それを見たジジちゃんが意外な行動を見せてくれたのです。

飼い主さんを真似っこ

なんと、ジジちゃんは飼い主さんの行動を真似して、自ら首を傾けてくれたのだといいます。連続して首をかしげてみると、ジジちゃんも同じように連続して、飼い主さんとは反対の方向に首を傾け続けてくれたのだそうです。

それだけでもとても可愛いのですが、時々、お手々で飼い主さんの顔に向けて「ちょんちょん」とちょっかいを出す様子も見られたといいます。

ふたりの愛と信頼にほっこり

ジジちゃんが飼い主さんの真似っこをする最中、ふたりはずっと見つめ合ったまま。お互いの信頼関係と愛情が感じられて、心からほっこりする素敵な一幕なのでした。

投稿には、「ラブが溢れてます♡」「こうやって真似するんですね!! 頭良いな!!」「なんて賢い子なんでしょう♡」「ママさんもたまんないでしょ～ こんなふうに見つめられたら！」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「Emika Sato」では、一緒に暮らしている猫さんたちやミヤコヒキガエルたちの日常を発信しています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Emika Sato」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。