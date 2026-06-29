「ヤバい」現場記者も唸った森保一監督の手腕　サッカーＷ杯後は各国クラブが争奪戦に

個人のエゴを徹底排除

サッカー北中米Ｗ杯で日本がグループリーグＦ組２位で決勝トーナメント進出を果たした。

初戦の“強豪”オランダ戦を２-２で引き分けると、続くチュニジア戦を４-０の圧勝。６月26日に行われたスウェーデン戦は手堅く１-１で引き分け、勝ち点「５」。決勝Ｔ初戦は“サッカー王国”ブラジルと相まみえる。

日本は直前に三笘薫（29）や遠藤航（33）といった主力メンバーが離脱。大会中も久保建英（25）が左ヒザを痛め、別メニューでの調整を続けている。そんなフルメンバーとは言い難い布陣でもグループリーグを難なく勝ち進むのだから、ここ数年のうちに日本サッカーのレベルが上がったと捉えていいのではないか。

すでにチュニジア戦で２得点したFW上田綺世（27）の欧州ビッグクラブへの移籍が取り沙汰されているが、忘れてはいけないのが指揮官である森保一監督（57）の手腕だ。

４年前のカタール大会ではグループリーグのドイツ、スペイン相手にジャイアントキリングを達成し、世界をアッと驚かせた。

今大会も前線からの激しいプレス、組織的な守備は相手国を大いに苦しめ、世界的センターバックであるオランダのファン・ダイクは

「日本は非常に規律正しく、中盤の守備も非常にコンパクトで堅固だった」

と称賛。徹底マークにあったスウェーデンのFWイサクは

「組織力が高い。ボールを持つ瞬間、３、４人の選手に囲まれるような感覚だった」

と振り返った。森保監督を知るサッカー関係者の話。

「森保監督はチームの一体感を重視し、個人のエゴを徹底的に排除した。全員がチームの勝利のために働くという姿勢。三笘や遠藤、久保といった主力が不在でも、代わりの選手が補い、戦力ダウンを最小限に抑える。監督は『平常心』という言葉を繰り返しており、浮き足立つことを嫌う。嫌な言い方をすると、決して面白いサッカーを目指しているわけではない。この徹底した指導が実を結び、日本は大崩れしなくなった。その手腕はもっと評価されていい」

勝ち点「４」で迎えたスウェーデン戦では、DF冨安健洋（27）とMF佐野海舟（25）をスタメンから外した。２人は次戦で当たるブラジルのエースFWヴィニシウス封じのキーマン。ネット上では

〈次を見据えてあえて２人を休ませた〉

〈手の内を明かさないようにした〉

など真意を読み解く意見が相次いだ。現地取材するスポーツ紙サッカー担当記者も当サイトの取材に次のように証言する。

目が笑っていない

「スウェーデン戦では３戦連続でスタメンだった堂安律（28）、中村敬斗（25）、上田も次戦に備えて途中で代えた。後半30分に長友佑都（39）を出してＷ杯５大会連続出場のお膳立てもした。負ければ３位転落もありえた中で、よくそんなことができるな、と。しかも涼しい顔で。よくよく振り返るとかなりヤバイ采配ですよ（笑）。森保監督は未来が見えているとしか思えない」

長友は森保監督について

「目が笑ってない。だから僕らも引き締まる」

とコメントしている。前出のサッカー記者も

「温厚に見えますが、怖いくらい冷静に物事を判断する人」

と語る。

一部報道ではブラジル戦勝利なら森保監督の代表監督続投と伝えられている。仮に次のＷ杯までとすれば歴代最長の12年間指揮することになるが……。

「それよりも世界のビッグクラブが放っておきませんよ。カタールＷ杯後にもベルギーの強豪シントトロイデンからのオファーが取り沙汰されましたが、今回は本気で動くクラブもあるのではないか。近年、日本人選手の海外クラブ移籍は当たり前になりましたが、日本人監督の海外ビッグクラブ移籍はない。“サッカー後進国”のイメージが残っているからでしょう。森保監督には指導者として、未開の地を開拓してもらいたいですね」（同・スポーツ紙記者）

海外サイト『MAD FOOTBALL』は４月、’25-’26年シーズンに活躍した監督ランキングを発表し、１位のヴァンサン・コンパニ（バイエルン）や２位のルイス・エンリケ（PSG）、３位のミケル・アルテタ（アーセナル）ら名将が並ぶなか、日本の森保監督を８位に選出した。代表監督としては唯一のランクインだ。

その森保監督はブラジル戦どころか、このまま順当に勝ち進んだ場合、ベスト４で激突する可能性があるアルゼンチン。その中でも“神”と呼ばれるメッシの対策を考え始めているという。森保監督はすでに青写真が見えているのか。

果たしてここからどんな“ヤバイ采配”が炸裂するか、見ものだ――。