

「Venue101 EXTRA」

NHKホールで公開収録が実施された「Venue101 EXTRA」Day1の出演アーティストと曲目が発表された。７月４日と18日の２週に分けてNHK総合で23時から放送される。Day1はアイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NEXZ、FRUITS ZIPPERの４組が出演する。

毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届ける。

このたび、101スタジオを飛び出し、「Venue101 EXTRA」と題してNHKホールでの公開収録を実施した。その模様を２週に分けてお送りする。

７月４日の放送では、４組のライブをお届け。アイナ・ジ・エンドはアニメ映画の主題歌で自ら作詞作曲した「No Epilogue」をテレビ初披露。＝LOVE は情熱的でダークなラブソング「劇薬中毒」、NEXZ は曲名にもなっているフレーズ“Mmchk（ウンツク）”がクセになる「Mmchk（Japanese Ver.）」を、そして FRUITS ZIPPER は言葉遊びも楽しいポジティブな一曲「ぱわーオブらぶ」を披露する。

なお、18日のDay2では、NCT WISH、超ときめき♡宣伝部、B&ZAI、ME:I、Mega Shinnosukeのライブをお届け。

それぞれの放送に、Day1とDay2の出演者がクロスオーバーするスペシャル企画も。詳細は後日発表。

「Venue101 EXTRA」（Day1） 放送予定

【出演・曲目】※五十音順

アイナ・ジ・エンド 「No Epilogue」

＝LOVE 「劇薬中毒」

NEXZ 「Mmchk (Japanese Ver.)」

FRUITS ZIPPER 「ぱわーオブらぶ」

【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花 【ナレーション】 服部伴蔵門

【日時】 2026年7月4日（土） 23時00分〜23時30分 ＜NHK総合＞

※NHK ONE で同時配信・1 週間見逃し配信