試合開始12時間前の時点で日本は34％の票を集める

森保一監督率いる日本代表は、現地時間6月29日にアメリカ・テキサス州ヒューストンで北中米ワールドカップ（W杯）ノックアウトステージ1回戦ブラジル戦に臨む。

海外メディアは勝敗を予想するアンケート企画を実施し、日本へのリアルな評価と期待が明らかになっている。

運命のブラジル戦を前にアンケートを実施したのは、米スポーツ専門局「ESPN」英国版だ。「ラウンド32の予想！ 日本対ブラジル」として、どちらの勝利を予想するか、視聴者に呼びかけた。

試合開始12時間前の段階で約2万票を集めるなか、票数はブラジルが66％、日本が34％と、ほぼ2:1の割合となっている。20年前のドイツW杯では1-4と大敗した優勝候補との一戦を前に、日本に対する期待は海外でも決して低くない。

コメント欄では「ブラジル予想だけど、素晴らしい試合になるだろう」「日本の戦術的な戦いに賭ける」「日本が好きだけど、アンチェロッティが侮れない」「日本が番狂わせを起こす」「日本は決して諦めないだろう」「35％でも日本は過小評価だ」などの声が上がっており、試合自体を楽しみにしているサッカーファンが多いカードでもあるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）