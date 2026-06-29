ＷＢＣにも出場した宮城大弥投手（オリックス）の妹で女優の宮城弥生が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲストとして巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成氏が出演した。

郄橋氏、元巨人監督の高橋由伸氏、元巨人投手の上原浩治氏の３人は同学年でありながら、１年違いずつで巨人に入団。高橋由伸氏は１９９８年に、上原氏は９９年に、郄橋氏は２０００年に逆指名で入団した。

まずはこの３人の仲について宮城が「ライバルってことですもんね？」と質問すると、「そんなギシギシは絶対してないと思うよ。現役時代も、仲良かったし。もちろんライバルだけどなんかね、本当いい仲間だし。親友っていうより、戦友みたいななんかそんな感じ」と説明した。

続けて「２人がいなかったら多分『自分はこうなってないんじゃないかな』とかいう感じもあるし。でも今でもね、３人でご飯行ったりっていうのもあるし。それこそゴルフとかもやるしさ」と今でも交流があることを明かした。

宮城が入団年の違いで上下関係はあるのかを質問すると、「野球界って年齢なの」と回答。食事に行った際も年俸に関係なく年上が払うという暗黙の了解があると話すも「でも同級生３人で行くと微妙なんだよね。誰が払うんだみたいな。どうすればいいんだみたいな。でも上原と一応決めたルールがあって。年俸が高い方が払おうっていう話になって。で、上原のがずっと上だから俺ずっとおごられてた」とも語った。「メジャー行って、１回だけ俺が（年俸が）上行った時あったのね。そん時に『よーし、やっと払える』って払った」と振り返った。

さらに「俺引退して。由伸が監督で、上原がジャイアンツに戻ってきて、選手で。俺解説者。３人でご飯食べに行った時あったのね」と引退後の話を始めた。「その時微妙だよね。俺はどこまでそのチームのこと聞いていいかわからないし、もうね、離れちゃってるしで、上原は上原で選手だし、由伸は監督だから、監督のあれでなんか言わなくちゃいけない。そこでなんか上原と由伸が敬語になってるわけでもないし、なんかね、こういう３人の今まで通りと一緒で、『監督』とか言わず『由伸』『上原』って呼んでた。あの時はちょっと本当微妙で、誰が払うんだみたいな。やっぱ監督が払った」と笑いを誘った。