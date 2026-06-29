現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２９日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、阪神が獲得を発表した新外国人のアンダーソン・セベリーノ投手（３１）＝前メッツ傘下３Ａ＝について言及した。

番組内では、ＭＣを務める井上雅雄アナウンサーらと躍動感あふれるフォームから１５０キロ台半ばの速球を投げ込む映像をチェック。「これいい時のビデオなのかな。打たれている時のビデオを見たいと思うよね。これはだから全盛の時かな」と分析。ＶＴＲ集などでは、好調時の投球が出てくることが多く、現時点での判断の難しさを強調した。

阪神は巨人と０・５ゲーム差の２位につけているものの、岩崎、ドリスに続く救援陣が固定できずに、終盤以降で試合を落とすケースも目立っている。金村氏は「日本の野球にはそこそこ合うと思うけど、この時期に来る外国人に、全幅の信頼というのはちょっと危険はあるわね」と力説。さらに「チチョリーナ？ あっセベリーノか。昔、国会議員かなんかで、チチョリーナっていたよな」と１９８０年代にイタリアで国会議員となったセクシー女優の名前を挙げてふざけていた。