3部門の貢献をたたえる国際賞！ 稲盛財団「第41回(2026)京都賞」

記事ポイント 稲盛財団が第41回(2026)京都賞受賞者3名を決定宮坂力、ファルーク・アザム、ローリー・アンダーソンが受賞第41回(2026)京都賞授賞式は2026年11月10日に国立京都国際会館で開催 稲盛財団が第41回(2026)京都賞受賞者3名を決定宮坂力、ファルーク・アザム、ローリー・アンダーソンが受賞第41回(2026)京都賞授賞式は2026年11月10日に国立京都国際会館で開催

稲盛財団が「第41回(2026)京都賞」の受賞者3名を決定しました。

京都賞は、科学や文明の発展、また人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した方々を讃える国際賞です。

授賞式では、受賞者にそれぞれディプロマ、京都賞メダル、賞金1億円が贈られます。

稲盛財団「第41回(2026)京都賞」

授賞式：2026年11月10日会場：国立京都国際会館受賞者：3名贈呈：ディプロマ、京都賞メダル、賞金1億円部門：先端技術部門、基礎科学部門、思想・芸術部門

「第41回(2026)京都賞」では、先端技術部門、基礎科学部門、思想・芸術部門から受賞者が選ばれています。

先端技術部門の授賞対象分野はエレクトロニクス、基礎科学部門の授賞対象分野は生物科学(進化・行動・生態・環境)、思想・芸術部門の授賞対象分野は音楽です。

受賞理由には、次世代太陽光発電技術「ペロブスカイト太陽電池」の創成、海洋生態系の炭素循環における「微生物ループ」の役割の解明、電子メディアを駆使したマルチメディア・アートの追求が挙げられています。

科学技術、海洋生態系、音楽や美術や映像を横断する表現という異なる領域で、各受賞者の貢献が示されています。

軽量で柔軟な次世代電源を提示した宮坂 力

部門：先端技術部門授賞対象分野：エレクトロニクス受賞者：宮坂 力肩書：化学者所属：桐蔭横浜大学 大学院工学研究科 特任教授、早稲田大学 特命教授授賞理由：次世代太陽光発電技術「ペロブスカイト太陽電池」の創成

宮坂 力は、新概念のペロブスカイト太陽電池を世界に先駆けて提唱しました。

この技術は、軽量・柔軟という、従来の常識を覆す次世代電源のあり方を提示するものです。

太陽光発電技術の中で、電源の形や使い方に関わる新しい概念として位置づけられています。

鉛の含有による環境負荷の軽減や動作寿命の改善など、課題解決への取り組みも主導してきました。

軽量・柔軟な次世代電源として、今後の世界のエネルギー問題の解決に大きな影響を与え続けています。

海洋の食物網に戻る炭素を示したファルーク・アザム

部門：基礎科学部門授賞対象分野：生物科学(進化・行動・生態・環境)受賞者：ファルーク・アザム肩書：海洋微生物学者所属：カリフォルニア大学サンディエゴ校 スクリップス海洋研究所 名誉教授授賞理由：海洋生態系の炭素循環における「微生物ループ」の役割の解明

ファルーク・アザムは、海洋の食物網における溶存有機炭素の動きを示しました。

従来失われるとされてきた溶存有機炭素が、細菌や原生生物を介して食物網へ回帰することを明らかにしています。

その成果が、「微生物ループ」概念です。

微生物が炭素などの地球規模の物質循環に果たす役割も明らかにしました。

この研究は、海洋生態学および生物地球化学に決定的変革をもたらしました。

声と身体と電子メディアを融合したローリー・アンダーソン

部門：思想・芸術部門授賞対象分野：音楽受賞者：ローリー・アンダーソン肩書：マルチメディア・アーティスト授賞理由：電子メディアを駆使し、実験的でポップなサウンドと声、身体を融合した独自のアートを追求するマルチメディア・アーティスト

ローリー・アンダーソンは、電子メディアを駆使するマルチメディア・アーティストです。

実験的でポップなサウンドと声、身体を融合した独自のアートが持ち味です。

斬新なアイデアとユーモアをもってテクノロジーを駆使しながら、音楽、美術、映像などの領域を横断する活動を展開しています。

語る声、身体、電子メディアが一体となって提示されるマルチメディア・パフォーマンスの表現を確立しました。

思想・芸術部門では、音楽を授賞対象分野として、領域を横断する表現の歩みがたたえられています。

3部門で示された科学と芸術への貢献

「第41回(2026)京都賞」では、先端技術、基礎科学、思想・芸術という3つの部門に受賞者が並びます。

先端技術部門では、次世代太陽光発電技術「ペロブスカイト太陽電池」による新しい電源のあり方が評価の中心です。

基礎科学部門では、海洋生態系の炭素循環に関わる「微生物ループ」の役割が対象です。

思想・芸術部門では、電子メディア、サウンド、声、身体を融合したマルチメディア・パフォーマンスの表現が評価の軸です。

それぞれの受賞理由は、京都賞が科学や文明の発展、人類の精神的深化・高揚への貢献を対象とする国際賞であることを示しています。

次世代電源、海洋の炭素循環、電子メディアを使った表現を通じて、3名の受賞者の歩みを知ることができます。

科学技術から基礎科学、思想・芸術まで、異なる分野の成果を一度に見渡せます。

稲盛財団「第41回(2026)京都賞」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「第41回(2026)京都賞」の受賞者は誰ですか？

A. 受賞者は、先端技術部門の宮坂 力、基礎科学部門のファルーク・アザム、思想・芸術部門のローリー・アンダーソンの3名です。

Q. 授賞式はいつ、どこで行われますか？

A. 授賞式は2026年11月10日に国立京都国際会館で行われます。

受賞者にはそれぞれディプロマ、京都賞メダル、賞金1億円が贈られます。

Q. 京都賞はどのような国際賞ですか？

A. 京都賞は、科学や文明の発展、また人類の精神的深化・高揚に著しく貢献した方々を讃える国際賞です。

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