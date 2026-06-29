M!LK塩崎太智、ソロ曲「しおざきわんだーらんど」7・6配信決定 この世界の“ワンダフルな真理”をハッピーに歌う
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）が、ソロ曲「しおざきわんだーらんど」を7月6日に配信リリースすることが決定した。
【画像】かわいい！永井ゆうじ描き下ろし「しおざきわんだーらんど」ジャケット
5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を遂行中のM!LKは、4月の「アイドルパワー」リリースを皮切りに、曽野舜太・山中柔太朗によるユニット曲「真・運命」を第2弾楽曲としてリリース。そして今回、第3弾楽曲として「しおざきわんだーらんど」がリリースされることが発表された。SNS上ではティザー映像にて塩崎のソロ曲リリースがアナウンスされ、ファンを中心に注目を集めていた。
同曲は、この世界の“ワンダフルな真理”を塩崎が明るく楽しくハッピーに歌う一曲。キャッチーなフレーズ、次々と表情を変えるメロディー、どこを切り取っても“塩崎太智”的な要素が満載の楽曲となっている。
ジャケット写真は、月刊漫画雑誌『月刊コロコロコミック』にて連載をもつ漫画家・永井ゆうじによる書き下ろしデザイン。水兵風の衣装をまとった塩崎をモチーフにしたイラストが、ペンギンと一緒に薬玉を割る姿が描かれている。ピザやアイスクリーム、すいかのビーチボールなども飛び散っており、楽曲のハッピーな印象にぴったりの仕上がりとなっている。永井は「塩崎さんの明るく元気な雰囲気をイメージして描きました！描くのめっちゃ緊張しました！」とコメントしている。
M!LKは13日に授賞式が開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞を含む5部門を受賞した。9月16日には自身初となる1stミニアルバムのリリースも控えている。
【画像】かわいい！永井ゆうじ描き下ろし「しおざきわんだーらんど」ジャケット
5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を遂行中のM!LKは、4月の「アイドルパワー」リリースを皮切りに、曽野舜太・山中柔太朗によるユニット曲「真・運命」を第2弾楽曲としてリリース。そして今回、第3弾楽曲として「しおざきわんだーらんど」がリリースされることが発表された。SNS上ではティザー映像にて塩崎のソロ曲リリースがアナウンスされ、ファンを中心に注目を集めていた。
ジャケット写真は、月刊漫画雑誌『月刊コロコロコミック』にて連載をもつ漫画家・永井ゆうじによる書き下ろしデザイン。水兵風の衣装をまとった塩崎をモチーフにしたイラストが、ペンギンと一緒に薬玉を割る姿が描かれている。ピザやアイスクリーム、すいかのビーチボールなども飛び散っており、楽曲のハッピーな印象にぴったりの仕上がりとなっている。永井は「塩崎さんの明るく元気な雰囲気をイメージして描きました！描くのめっちゃ緊張しました！」とコメントしている。
M!LKは13日に授賞式が開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞を含む5部門を受賞した。9月16日には自身初となる1stミニアルバムのリリースも控えている。