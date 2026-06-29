日本相撲協会は29日。大相撲名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）の番付を発表し、中国・内モンゴル自治区出身の大青山（26＝荒汐部屋）が新入幕を果たした。中国出身では師匠の荒汐親方（元幕内・蒼国来）以来2人目。名古屋市中川区の荒汐部屋宿舎で会見した26歳は「素直にうれしいですね。やっと上がれた。親方に感謝です」とほおを緩めた。

1メートル92、164キロの恵まれた体を生かし一昨年秋場所で十両に昇進。1年後の昨年秋場所で東十両筆頭に番付を上げた。その後は3枚目以内を5場所維持しながらも昇進を逃し続け西十両筆頭の夏場所で9勝しようやく入幕を決めた。師匠から「思い切り前に出ろ。自信持っていけ」との助言を受け、はたきや引きが減ったことが入幕の要因。大青山の父と親交があり、生まれた頃から知る師匠は「同じ出身地で2人目の幕内力士として誕生したので、そこはすごくうれしく思っています」と感無量の様子だ。

会見後にはサプライズで後援者の東海窯礦（本社・瀬戸市）から富士山や太陽などがデザインされた化粧まわしを贈られた。半年前には制作を開始したが十両上位で足踏みしたため、この日ようやくお披露目を迎えた。周囲の期待を背負った大青山は「2桁を目指したい。場所で恩返ししたい」と決意を示した。