別府ひき逃げから4年　八田與一容疑者「必ず捕まえる」全国でチラシ配布　様々な動画や本人音声「沖縄みたい」　新たに“直前”映像を公開

大分・別府市で、バイクに乗っていた大学生2人が車に追突され死傷した事件から29日で4年。

東京・渋谷でも、八田與一容疑者の情報提供が呼びかけられています。

大分県警の捜査員が、29日午後3時過ぎから東京・渋谷のハチ公前で情報提供を求めるチラシを配りました。

配られたのは渋谷だけでなく、北は北海道、南は九州・沖縄まで全国11の都道府県です。

呼びかけているのは、今も逃走を続けている八田與一容疑者に関する情報提供です。

大分県警察本部 機動捜査隊隊長補佐・姫野祥則警部：

4年たっても被疑者・八田はまだ逃げ続けています。必ず捕まえるという強い信念をもって捜査に挑んでいる。

事件が起きたのは、2022年6月29日の午後7時45分ごろ。

別府市の県道で、バイクに乗っていた大学生2人が猛スピードで走ってきた車に追突され、1人が死亡、1人がけがをしました。

車を運転していた八田容疑者は現場から逃走。

警察は、八田容疑者の肉声が入った動画を公開。

殺人などの疑いで重要指名手配し行方を追っていますが、発生から4年が経つ今も、その行方は分かっていません。

警察が29日、新たに公開した事件直前の防犯カメラの映像。

「ランドリー」と書かれた駐車場の前を走る1台のバイクには、負傷した大学生が乗っています。

その1分後、同じ方向に走る白い軽自動車の姿が。

八田容疑者が運転していた車とみられます。

事件は、この約1分後に起きました。

警察が新たに公開した映像について、フジテレビ社会部の上法玄解説委員は「適宜良いタイミングで映像を公開し、広く情報提供を求めたい狙い。（映像は）1分後に同じ所を通っている。追いかけた、そういうことを裏付ける重要な物証だということが言える」と話します。

警察が29日に全国で配った新しいチラシには、金髪姿やサングラス姿の八田容疑者の写真も掲載されています。

チラシを受け取った人は「これをもらうと、ご家族の気持ちが分かりますね。似たような方がいたら、交番などに連絡をしたいと思う」と話しました。

遺族などが結成した“別府願う会”は29日、「あの日から4年という月日がたちました。目覚ましい技術の進歩でどこにいてもつながれる今の時代に、なぜ1人の人間をこれほど長く見つけられないのか。その現実に直面するたび、やり場のない悲しみを感じずにはいられません。風化は私たちにとって一番の恐怖ですが、忘れないこと、諦めないことこそが唯一の対抗手段だと信じています」とコメントを出しました。

情報提供は、「別府警察署（0977-21-2131）」まで。