「出入り禁止」の張り紙まで…… 韓国敗退の余波拡大 ホン・ミョンボへ母国の怒り収まらず
ワールドカップでグループリーグ敗退に終わった韓国代表を巡り、ホン・ミョンボ氏への批判が母国でさらに過熱しているようだ。
韓国代表は南アフリカ代表に敗れて、3位チームの上位8チームにも入れず、グループリーグ敗退が決まった。責任を撮る形でホン・ミョンボ氏は監督辞任を表明。「重要な決断やメンバー選考、トレーニングや試合の準備をするたびに、『韓国サッカーにとって正しい選択なのか』と自問してきた。すべてが正しかったとは言えないが、韓国サッカーのためを思って決断してきた」と語った。
さらに韓国の李在明大統領も代表チームの結果を厳しく批判。「能力より忠誠心や派閥が重視され、能力のない人材が指導的立場に就けば、このような結果になるのは避けられない」と話し、国民へ謝罪したという。
同大統領は続けて「この受け入れ難い結果によって国民に大きな失望を与えたことを深くおわびする。同じことを繰り返さないためにも、スポーツ行政の改革を速やかに進める」と語ったと同紙は伝えている。
敗退の責任を巡る議論は、監督辞任後も韓国国内で収まる気配を見せていないようだ。