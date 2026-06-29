ワールドカップでグループリーグ敗退に終わった韓国代表を巡り、ホン・ミョンボ氏への批判が母国でさらに過熱しているようだ。



韓国代表は南アフリカ代表に敗れて、3位チームの上位8チームにも入れず、グループリーグ敗退が決まった。責任を撮る形でホン・ミョンボ氏は監督辞任を表明。「重要な決断やメンバー選考、トレーニングや試合の準備をするたびに、『韓国サッカーにとって正しい選択なのか』と自問してきた。すべてが正しかったとは言えないが、韓国サッカーのためを思って決断してきた」と語った。





『The Sun』によれば、敗退のショックは大きく、同紙は韓国国内のスーパーや焼き肉店で「ホン・ミョンボ出入り禁止」と書かれた張り紙が掲示されている様子がSNS上で拡散されていると伝えている。写真は海外掲示板『Reddit』でも話題となり、同氏に対する厳しい世論を象徴する出来事として注目を集めているようだ。さらに韓国の李在明大統領も代表チームの結果を厳しく批判。「能力より忠誠心や派閥が重視され、能力のない人材が指導的立場に就けば、このような結果になるのは避けられない」と話し、国民へ謝罪したという。同大統領は続けて「この受け入れ難い結果によって国民に大きな失望を与えたことを深くおわびする。同じことを繰り返さないためにも、スポーツ行政の改革を速やかに進める」と語ったと同紙は伝えている。敗退の責任を巡る議論は、監督辞任後も韓国国内で収まる気配を見せていないようだ。