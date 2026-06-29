GL第2戦のサウジアラビア代表戦で4得点大勝を果たし、初戦ドローの鬱憤を晴らしたスペイン代表。同代表は2010年以来の優勝を狙っている。



そんななか、2010年南アフリカ大会の決勝戦オランダ代表戦で着用され、マドリード市内のレジェンドミュージアムに展示されていた当時の正GKイケル・カシージャスのユニフォームが紛失するという事件が起きた。同博物館は火曜日に、この「もっとも象徴的」なアイテムを紛失したと発表。定期的な在庫調査中に判明したという。





「この作品の歴史的、スポーツ的な意義を鑑み、博物館は今回の出来事の状況を解明するために尽力している」と同博物館は声明を発表した。しかし、ファンやコレクターの心配をよそに、その後ユニフォームは意外なところから発見された。なんとW杯を観戦しにメキシコを訪れたカシージャス本人が持ち出していたのだ。カシージャスはSNSを通じて状況を説明。「前回このユニフォームを着たとき、スペインはW杯で優勝した。もっとも重要な局面となる今、選手たちに幸運をもたらすためにまた着たいと思ったんだ。私はこういう類のことを信じているから」と動画で語っている。カシージャスはユニフォームをすぐに博物館に返還すると説明。マドリードに戻る友人に託したというが、博物館には説明していなかったということか。なんともお騒がせなことだ。※電子マガジンtheWORLD320号、6月29日配信の記事より転載