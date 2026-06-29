グループリーグ3戦目に突入した北中米W杯では、決勝トーナメント進出チームが続々と決まりつつある。いちはやく進出を決めたのは開催国の1つであるAグループのメキシコ代表で、メキシコは第3戦のチェコ代表戦にも勝利して1位での通過を見事に決めた。



しかし、メキシコが優勝すると考える者は少ないはずだ。優勝はフランスもしくはアルゼンチンなどが濃厚であり、近年ベスト16の壁を破ることができていないメキシコが優勝するというのはやや突飛な話に思える。しかし、Tona Multiversoというアカウントを持ち、自分はタイムトラベラーだと主張する男性TikTokerは、優勝するのはメキシコであると断言。自分が見てきたというアルゼンチン×メキシコの決勝戦の模様を動画で公開した。





@tona_multiverso Viaje al futuro 19 de julio de 2026. Final del mundial. México vs Argentina. Empate 1-1… todo se decide en penales. Argentina falla el último tiro y México se convierte en campeón del mundo. ¿Te imaginas vivir algo así? #Mundial2026 #México #Fútbol #Vlog #EstadosUnidos Creepy simple horror ambiet (horror) - mandy

この男性は、試合は1-1の末にPK戦にもつれ込み、PK戦で決着すると語っている。動画にはメキシコとアルゼンチンのユニフォームをまとったスタジアムいっぱいの観客がメットライフ・スタジアムを埋め、試合の様子に一喜一憂する様子が映し出されている。もちろん、これはAI生成の動画を使用した出鱈目である。PKの場面ではメキシコの選手が蹴る前にズッコケるシーンがあり、そもそも決勝Tでメキシコとアルゼンチンは同じ側の山であるため、決勝戦で当たることはない。とはいえメキシコが素晴らしい戦いを見せていることは事実。決勝Tを勝ち進み、サプライズを起こすところをぜひ見たいものだ。※電子マガジンtheWORLD320号、6月29日配信の記事より転載