「アジアの希望になる」――森保一監督の“漢気発言”に韓国メディアが感嘆「視座が違う。アジアのリーダーは、いつの間にか日本になってしまった」【W杯】
日本だけでなく、アジアを背負って戦うと覚悟を決めている森保監督(C)Getty Images
日本代表の躍進には、失意の“隣国”も目を見張っている。
白熱の戦いが続く北中米ワールドカップ（W杯）は、現地時間6月29日から決勝トーナメントが始まった。文字通りの一発勝負で各国の命運が定まる中で、日本代表は、ラウンド・オブ32でブラジル代表と対峙する。
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史上最多5度の世界一を誇るブラジル。2002年の日韓大会以来、W杯優勝からは遠のいているとはいえ、短期決戦における戦術や経験は他国に勝るとも劣らない。しかしながら、そのブラジル国内のメディアが「危険」と警鐘を鳴らしているように、今回の日本は、いわゆる“格下”という見られ方をしていない。
オランダとスウェーデンの難敵が集った“死のグループリーグ”を無敗（1勝2分け）で突破した地力が世界で声価を高めている。そんな日本に羨望の眼差しを向けるのは、無念の早期敗退を余儀なくされた韓国だ。
“アジアの虎”は、厳しい現実を突きつけられている。A組で1勝2敗と負け越した韓国は、各組の3位となった成績上位8か国による決勝トーナメント進出に望みを残していたが、南アフリカに惜敗（0-1）したグループ最終戦から3日が経過した現地時間6月27日に敗退が決まった。
国内は騒然となった。イ・ジェミョン大統領が自身のXで辞任を決めたホン・ミョンボ監督を「無能な人間」と糾弾するなど、批判の嵐となっている。
動乱状態となる中、韓国では森保一監督の会見場での発言がクローズアップされた。それは、現地時間6月26日に行われたスウェーデン戦後の力強いセリフだった。
「我々は日頃からアジアの中で切磋琢磨している国々の代表として、アジアの代表として戦う意識も持っている。とくに第2戦でアジア勢がなかなか良い結果を得られない中、良い戦いをしてアジアの人たちに自信と勇気を持ってもらえるように、アジアの希望となれるようにということは考えている」
大会に参加した9か国中7か国がグループ敗退の憂き目に遭い、アジア勢に惨敗ムードが漂う中で、「アジアの希望になる」と力強く語った森保監督。ライバルに競争を訴えた日本人監督の言葉は、落胆する韓国の人々の心を刺激した。
専門メディア『ベストイレブン』は「韓国とは視座が違う。日本は大局を見ている」と、森保監督の発言から「アジアの希望になる」という部分を「日本は誰もが避けたい相手を決勝トーナメント初戦で当たってしまった。しかし、森保監督は、恐怖を乗り越え、勝利への意志のみを表明している」と紹介。そして、こう続けている。
「森保監督は、幅広い観点から、ブラジルに対する日本の勝利が『重要である』と力説している。彼は日本が勝って希望となれば、アジア・サッカー界に巻き起こるバタフライエフェクトが計り知れないものになると見ているのだ。
ホン・ミョンボ監督が率いた韓国代表が早々に敗退し、急激に停滞している韓国サッカー界とは対照的に、日本のサッカー界は大きなビジョンを描き、さらに先へと前進し続けている。“アジア・サッカーのリーダー”は、いつの間にか韓国ではなく日本になってしまった」
大局を見て小局をこなす――。日本を引っ張ってきた森保監督の姿勢は、韓国サッカー界にとって小さくない衝撃を生んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]