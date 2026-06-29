日に日に暑さが厳しくなってきていますが、エアコンはでは、冷房か除湿どちらを利用していますか？

ジメジメとした梅雨の時期、どちらを使えばいいのか迷うという人も多いのではないでしょうか。梅雨の季節のエアコンのコツ、聞いてきました。

渡邉百音キャスター「気温が高い日が続き、湿度も高くなる梅雨のシーズン。エアコンは冷房か除湿どちらがいいのか。そして皆さんはどちらを使っているのでしょうか」

街の人「(Q．今の時期エアコンは？)エアコン使ってます。

(Q．冷房か除湿か)そう、すごく悩みます。暑いなと思ったら冷房、ムシムシしてるなと思ったら除湿という感じで使い分けている。

あまり除湿は使わないです。

(Q．冷房の方が？)涼しい気がします」空調機器トップメーカーの見解「梅雨の時期は除湿」が効果的

冷房一択や、使い分けているなど街の人の意見は様々。冷房も除湿もどちらも暑さを和らげるために使われますが、空調機器の販売を手掛けるダイキンHVACソリューションの担当者は、梅雨の時期ならではの効果的な使い方があるといいます。

ダイキンHVACソリューション北陸株式会社・企画管理部・柳瀬優加さん「夏のように外が暑い日は冷房運転を使用していただいて、今の時期のように梅雨のシーズンは除湿運転で湿度を下げていただくことをおすすめする」

「梅雨の時期は除湿に」、これが快適に過ごせる鍵のようです。

ダイキンHVACソリューション北陸株式会社・企画管理部・柳瀬優加さん「ダイキンではサーモグラフィーの実験で、同じ室温28℃でも85%の湿度ですと蒸し暑く感じられるが、除湿で湿度を下げて60%にすると体感温度も低く感じられる」

実験からもわかる通り、一旦除湿にして、湿度を下げることで室温を下げることなく、体感温度が低く感じられるようになるということです。

夏本番の暑さは「冷房」の出番

一方で、この先、梅雨が明け夏本番の暑さとなったら、今度は「冷房」で室温を下げたほうが効果的だということです。

さらに…

ダイキンHVACソリューション北陸株式会社・企画管理部・柳瀬優加さん「本格的な夏が始まる前にまずフィルターの掃除と、室外機周りに何か物が置いてないかなどの確認することをおすすめします。室内の空気を上手くとりこめなくて無駄に電気代がかかってしまう。シーズン中は2週間に1回(の掃除を)おすすめします」

電気代も高騰する中、効率的にエアコンを活用し、過ごしやすい環境を整えることが梅雨と夏を乗り切るポイントになりそうです。