日本代表がFIFAワールドカップ2026で決勝トーナメント進出を決め、世界から注目を集めている。そんな中、海外メディアが取り上げた“珍ショット”が、日本だけでなく海外サッカーファンの間でも話題になっている。発端となったのは、日本代表MF鎌田大地のプレーだ。

【写真】海外メディアに遊ばれちゃった「鎌田の1ミリ」

「グループリーグのオランダ戦で、日本は終盤まで1点を追う展開となった場面、後半終了間際のセットプレーから鎌田選手の劇的な同点ゴールが生まれました。伊東純也選手のコーナーキックから小川航基選手がヘディングシュートを放ち、そのボールが鎌田選手の頭にわずかに触れてゴールへ。公式記録では鎌田選手の得点となり、“鎌田の1ミリ”として話題を集めています」（スポーツ紙記者）

世界に再び発信された「鎌田の1ミリ」

この“奇跡の1ミリ”に食いついたのが、アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』だった。ESPNが公式Xに投稿したのは、決勝トーナメントに歩を進めた32チームの代表選手たちの写真。

通常なら選手たちの象徴的なシーンを映した写真となるが、なぜか鎌田の頭にボールが完全に乗っているような演出に。まるで「ボールを頭でコントロールしている」ような姿に仕上げられ、世界中のファンから笑いを誘った。

日本では過去のW杯で三笘薫の“1ミリ”が大きな話題となったが、今回は鎌田の“1ミリ”が海外メディアによって新たなネタとして広がる形となった。

SNS上では、

《鎌田の1mmが世界デビューしてる》

《鎌田だけボール持ってる笑》

《よくみないと気づかないレベルで同化しててじわじわくる》

といった反応が続出。

日本代表の快進撃を象徴するように生まれた“鎌田の1ミリ”。世界的なスポーツメディアまで巻き込んだこの1枚は、勝負の世界にある偶然と必然を同時に感じさせる場面となった。

次なる舞台は、いよいよ負ければ終わりの一発勝負となる決勝トーナメント。

対戦相手は、FIFAワールドカップ最多5度の優勝を誇るブラジル代表。試合は日本時間6月30日の午前2時、アメリカ・ヒューストンで行われる予定。日本代表が再び世界を驚かせる戦いを見せられるのか――。