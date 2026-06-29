Ｊ２藤枝は２９日、２０２６―２７シーズン新体制発表会を行った。新加入１１選手のうち、県内出身者はＪ３岐阜から完全移籍で加入したＦＷ川本梨誉ただ一人。静岡市出身で、清水の下部組織からトップチームまで駆け上がった２５歳は、地元で新たな挑戦をスタートさせる。

目標はもちろんクラブが掲げるＪ１初昇格だ。「昇格して、所属していたクラブと対戦するのも楽しみ。それをかなえるには、やっぱり昇格したいです」。古巣・清水との対戦実現を見据え、その言葉には力がこもった。加入にあたっては、１学年上で清水ユース、トップチームでともにプレーし、現在は清水でスカウトを務める斎藤聖七氏にも連絡を取ったという。

川本は今季の百年構想リーグで岐阜の一員として藤枝と対戦。藤枝総合運動公園サッカー場で行われた開幕戦では、後半３０分にペナルティーエリア外から右足を振り抜き、チーム２点目を奪って勝利に貢献した。１９試合に出場し、自己最多の１シーズン８得点を記録。藤枝も、その決定力を高く評価して獲得に動いた。

自身の持ち味については「個人で打開するプレーとシュート力を見てほしい」とアピール。一方で、「静かにいたいんですが、ピッチの中ではうるさいと言われます。もう２５歳なので、静かにしたいです」と笑わせ、会場を和ませた。

背番号は岐阜時代と同じ「１７」。子どもの誕生日にちなんだ愛着のある番号を、新天地でも背負って戦う。