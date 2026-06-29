西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、息子の“成長ぶり”が話題「こんなに大きく…」

韓国で活動するタレントの藤田小百合が、息子の成長ぶりを公開した。

6月28日、藤田は自身のインスタグラムを更新し、息子の全（ゼン）君の姿が収められた動画を公開した。

【画像】藤田小百合の息子、“驚異の成長”？

公開された動画の中で全君は、自分の体ほどもある大きなスイカを両手で力いっぱい持ち上げている。重いスイカを持ち上げようと全身に力を入れた全君は、顔が赤くなるほど集中した様子を見せた。

サユリは「強い男だからスイカも1人で持てると言い切ったゼン」とコメントし、息子の頼もしい姿に喜びをにじませた。

（写真＝藤田小百合Instagram）全君

動画を見たネットユーザーからは「もうこんなに大きくなったの？」「ママは心強いだろうな」「ゼン、本当に頼もしくなったね」などの反応が寄せられた。

全君はかつて、KBS2の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演し、多くの愛を受けた。可愛らしい赤ちゃんのイメージから、いつの間にか母を支える息子へと成長した姿が温かい感動を与えた。

なお、藤田小百合は、日本の精子バンクで西洋男性の精子提供を受けて未婚のまま妊娠し、2020年11月に息子全君を出産。当時、韓国では前例の少ない「選択的シングルマザー」という生き方を公表したことで、社会的に大きな議論と関心を呼んだ。その後、一人で息子を育てる過程を率直に公開し、多くの応援を受けた。

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。