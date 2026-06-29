OPI夏の新色が登場♡ビタミンカラー全12色で指先から季節を満喫

夏の気分を思いきり楽しみたい季節にぴったりな、OPIの限定コレクション「Trip to the Brite Side（トリップ トゥ ザ ブライト サイド）」が登場しました。まるでバカンスへ出かけるような高揚感を表現した全12色は、鮮やかなビタミンカラーが勢ぞろい。速乾タイプの人気シリーズ「インフィニットシャイン」から発売され、ハンドにもフットにも映えるカラーラインアップで、夏のおしゃれをさらに盛り上げてくれます♪

OPI夏限定コレクションの魅力

45年以上にわたりネイルカラーを通じて自己表現の楽しさを届けてきたOPIから、この夏限定の「Trip to the Brite Side」が発売されます。

コレクションは速乾マニキュア「インフィニットシャイン」シリーズより展開。鮮やかな発色とジェルネイルのようなツヤ感が魅力で、最長11日間※色持ちが続きます。

さらに、全色ヴィーガン処方※※を採用しているのも嬉しいポイントです。

容量は全色15mL、価格は各2,420円（税込）。クリームタイプとシマータイプを取り揃え、その日の気分やファッションに合わせて選べます。

※インフィニットシャインのトップコート、ベースコートを使用した場合。爪の状況や使用環境によって異なります。

※※動物由来の成分が含まれていないネイルラッカー

【ジルスチュアート】数量限定のサムシングピュアブルーが可愛い♡

全12色のカラーラインアップ

ISL207「ユーアー ワン イン ア メロン」／ビビッドオレンジ



ISL208「レイ アウト イン ザ サン」／パッションピンク



ISL209「ビート ゴーズ ネオン アンド オン」／ネオンフューシャ



ISL210「ブライター デイズ アヘッド」／ピンクシマー



ISL211「パック ア チェリーオン バッグ」／チェリーレッド



ISL212「サンキスト アンド テル」／サニーイエロー



ISL213「ライモンイエロー！」／イエローシマー



ISL214「フォロー ザ アイス グリーン トラック」／ミントグリーン



ISL215「ビーチ パーティー ティール ドーン」／ティールブルー



ISL216「ノー サマー ブルース」／快晴ブルー



ISL217「ヒア プラムズ ザ サン」／プラムカラー



ISL218「ラーン トゥ フライラック」／ライラック

今回のコレクションでは、夏らしいポジティブなエネルギーを感じるカラーが勢ぞろいしています。

トロピカルなオレンジやブルーはもちろん、大人っぽく楽しめるプラムやライラックまで揃っているので、シーンに合わせたネイルコーディネートが楽しめます。

速乾＆高発色で夏ネイルを満喫

「インフィニットシャイン」は、忙しい毎日でも使いやすい速乾仕様が魅力。プレキュアジェルテクノロジーを採用し、鮮やかな発色と美しいツヤ感を実現しています。

また、リムーバーで簡単にオフできる手軽さもポイント。ハンドネイルはもちろん、サンダルを履く機会が増える夏のフットネイルにもおすすめです。

鮮やかなカラーを取り入れることで、シンプルなファッションも一気に華やかな印象に仕上がります。

指先から夏を楽しもう

「Trip to the Brite Side」は、見ているだけで気分が明るくなるようなカラーが揃った夏限定コレクションです。

ビビッドな色合いから上品なシマーカラーまで豊富にラインアップされているので、自分らしい一本がきっと見つかるはず♡

Amazonなどの公式ECサイトで販売中、一部バラエティショップでは7月1日より販売開始。夏のおしゃれをもっと楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。