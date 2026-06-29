女優の加藤ローサ（41）が30日放送のTOKYO FM「Volkswagen TREASURES」（月〜木曜 後4・50）に出演し、小学校を卒業した次男からの手紙の宛名にガッツポーズしたことを明かした。

番組で、披露宴で娘からメッセージを贈られ涙腺が崩壊したというリスナーからのメッセージを紹介した加藤は、エンディングで「私も今年、次男が小学校を卒業して、その時に、お手紙をもらったんです」と話し始めた。

さらに「で、宛名みたいなのが、『お父さん、お母さんへ』じゃなくて、『お母さん、お父さんへ』って書いてあって、ガッツポーズしました。ヤッター！先に書いてもらえたと思って」と続けた。

また、「手紙の内容は、“12年間育ててくれてありがとう”って書いてあって…ヤバい、泣きそう…。感動したんですけど、パパに勝った気がして、誇らしかったです」と笑った。

加藤は2011年にサッカー元日本代表の松井大輔氏と結婚し、同年に長男、14年に次男を出産。昨年8月に離婚を公表し、当時は現在も松井氏と同居していることを明かしていた。