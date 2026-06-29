タレントのマツコ・デラックス（53）が29日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。死生観について語った。

この日は「自分は過去10年で変わったがこの先10年変わらない」という考えについて議論。垣花正アナから「今の自分が最終形態であり今の性格や好みがそのまま続くという思い込みだそうで、今の自分を否定したくないという心の働きと、未知の自分を想像したくないと面倒くさがる脳の働きが合わさって生まれる錯覚なんだそう」と説明を受けた。

「ちょうど年齢的なことが多いと思うけどまあ衰えたね、この10年で」と前置きし「思ったより元気でいられるのかも人間はって勘違いしてた10年前までは」とマツコ。「一気に老けた」と感じると明かした。

大島由香里アナから「何で感じる？」と聞かれると「全て」と即答。「人間ってちゃんと死ぬんだなって感じる。そんなこと感じてなかった10年前までは。着実に人間は1個ずつ機能が失われていって、最後は死ぬんだなっていうのを実感する、40歳くらいになると。この先10年どんどん老いていくんだろうなって思ってます」と語った。

また「10年後は変な話、生きてなくてもいいかなって思う」とぶっちゃけ。大島アナや垣花アナを指して「お子さんがいなかったとしても奥様がいらっしゃったりするわけじゃない？子どもがいるわけじゃない？それは自分以外の生命がいることで未来を感じてるんだと思う」と説明した。

「ひとりだと長生きしたところでだから何？っていう。究極その結論になってしまうから」とコメント。「死にたくはもちろんないけど生きたくもない」と告白した。