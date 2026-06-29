¡Ú¥¹¥±¥Ü¡¼¡Û¾®Ìî»û¶ã±À¤¬X¥²¡¼¥à¥ºÍ¥¾¡¡¡Âçµ»À®¸ù¤ÇÍ£°ì¤Î90ÅÀÂæ¡¡ÀéÍÕ¤Ç2½µÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿X¥²¡¼¥à¥º SACRAMENTO¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î16ºÐ¡¦¾®Ìî»û¶ã±ÀÁª¼ê¤¬Âçµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìî»ûÁª¼ê¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡¤Ä¤ÞÀè¤ÇÈÄ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¡¢¢¸å¤í¸þ¤¤Ç¥ì¡¼¥ë¤ò³ê¤ê¡¢£180ÅÙÈÄ¤ò²óÅ¾¤µ¤»ÃåÃÏ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹âÆñÅÙ¤Îµ»¡£¾®Ìî»ûÁª¼ê¤Ï¤³¤ì¤ò¸«»öÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤³¤ÎÂç²ñÍ£°ì¤Î90ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£½µËö¤Ë¤ÏÀéÍÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëX¥²¡¼¥à¥º¤Ë½Ð¾ì¡£¾®Ìî»ûÁª¼ê¤Ï23Ç¯¤Ë¡¢Âç²ñ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î13ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2½µÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖÀéÍÕ¤ÎX¥²¡¼¥à¥º¤â¡¢º£²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥Ü¡¼¤·¤Æ¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£