シンガー・ソングライターさだまさし（74）が29日、インスタグラムを更新。今月20日に老衰のため亡くなったことが明らかになったシャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を悼んだ。

「美輪明宏さんの訃報を受けて 長崎出身の歌手といえば、その代表はなんと言っても、子供の頃から美輪明宏さんでした」と書き出し「僕は子供の頃に『ヨイトマケの唄』を聴き、衝撃を受けた一人です。かあちゃんからの父ちゃんや家族への愛と情を、あんなに明確な言葉で強く歌った歌を他に知りません。『ヨイトマケの唄』がなければ、僕の歌はもう少し違った表現を模索したと思います。家族を歌うことが、シンガーソングライターにとってどれ程大切かを教えてくれたのが『ヨイトマケの唄』でした」と「ヨイトマケの唄」への思いをつづった。

さらに「また、平和を訴え続けることは音楽家としての矜持であると、教えてくれたのは美輪さんでした。巨星墜つの報を受けて、言葉も有りません。ただただ合掌するのみです。偉大な長崎人でした。合掌」と美輪さんをしのんだ。