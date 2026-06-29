【大規模リコール】日産、ノートなど3車種がリコールに！ 約60万台が対象。走行不能に至る恐れあり
日産自動車の一部乗用車において、電気装置の不具合がありました。本記事ではその詳細をお伝えします。
【詳細】日産が届け出た大規模リコール
対応開始日は6月26日です。対象となるのは2020年11月12日から2026年4月6日までに製作された計60万595台です。不具合の原因について、リチウムイオンバッテリコントローラの制御プログラムが不適切なため、不要な異常判定を行うことがあるとしています。
そのため、コンビネーションメータにEVシステム警告メッセージを表示するとともに駆動モータ出力が制限され、最悪の場合、走行中に駆動用モータへの出力を停止し、走行不能に至る恐れがあるとのことです。改善措置として、全車両のリチウムイオンバッテリコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換えるとしています。
(文:All About ニュース編集部)
【詳細】日産が届け出た大規模リコール
3車種でリチウムイオンバッテリの不具合日産自動車は、「ノート」「ノート オーラ」「エクストレイル」の3車種について、電気装置（リチウムイオンバッテリコントローラ）の不具合によるリコールを届け出ました。
対応開始日は6月26日です。対象となるのは2020年11月12日から2026年4月6日までに製作された計60万595台です。不具合の原因について、リチウムイオンバッテリコントローラの制御プログラムが不適切なため、不要な異常判定を行うことがあるとしています。
問い合わせ先対象車種に関する問い合わせは、日産自動車お客さま相談室（TEL 0120-315-232）で受け付けています。なお、リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があるとのことです。詳細については、国土交通省の情報を確認してみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)