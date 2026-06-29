トイ・ストーリーファン必見！ 2026年6月発売「トイ・ストーリー また、アンディが来た!」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「トイ・ストーリー また、アンディが来た!」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「トイ・ストーリー また、アンディが来た!」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
トイ・ストーリー また、アンディが来た!
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
「ウッディ」
・「レックス」
・「バズ・ライトイヤー」
・「ハム+グリーンアーミーソルジャー×3」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「トイ・ストーリー また、アンディが来た!」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「トイ・ストーリー また、アンディが来た!」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
人間が来て“おもちゃ”に戻った瞬間を再現！トイ・ストーリーから、人間が近づいてきて慌てて”おもちゃ”に戻った瞬間を再現したユニークなフィギュアの第2弾が登場です。ウッディやバズ・ライトイヤーたちが、だらりと脱力しておもちゃになりきっている劇中の姿がファンにはたまらない仕上がりとなっています。サイズは最大約12.5cmと、カプセルトイとは思えないほどの大ボリューム。作中の印象的な名シーンを自宅で再現して楽しめる、ファン必見のアイテムです。
詳細情報▼商品名
トイ・ストーリー また、アンディが来た!
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
「ウッディ」
・「レックス」
・「バズ・ライトイヤー」
・「ハム+グリーンアーミーソルジャー×3」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)