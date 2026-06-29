『宇宙兄弟』の完結を記念する企画展「完・宇宙兄弟展」のキービジュアルが公開。あわせて限定グッズ付きチケットのグッズデザイン、来場者特典のステッカーデザインも発表された。

【写真】宇宙兄弟展「曜日別ステッカー（全7種）」など

「完・宇宙兄弟展」は、2026年7月31日から8月23日まで、西武渋谷店A館7階催事場にて開催される。主催・企画統括は株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ。同年7月22日には『宇宙兄弟』最終巻となる第46巻の発売も控えており、本展は最終巻を読み終えた読者にも、未読の読者にも楽しめる内容として準備が進められている。

今回公開されたキービジュアルは、作者・小山宙哉による描き下ろし。主人公の南波六太と弟の南波日々人が宇宙服に身を包み、未来を見据える2人の姿が描かれている。2025年は物語の中で日々人が月面に立つ節目の年となっており、本展のテーマである「終わりは、始まりだ。」を象徴するビジュアルとして制作された。

小山は「『宇宙兄弟』の最初の象徴的な第1巻の表紙をオマージュし、同じ構図で成長した2人をお揃いの宇宙服姿で描いてみました」とコメントを寄せている。

限定グッズ付きチケットには、本展の内容と連動した3種のオリジナルグッズが付属する。また、来場者特典として、原画を使用した「曜日別ステッカー（全7種）」がチケット購入者に配布される。いずれも数量限定となる。

チケットはイープラスにて販売中。今後、生原画や設定資料、企画展示、オリジナルグッズなどの情報が順次公開される予定となっている。

■小山宙哉コメント「完・宇宙兄弟展」ということで、『宇宙兄弟』の最初の象徴的な第1巻の表紙をオマージュし、同じ構図で成長した2人をお揃いの宇宙服姿で描いてみました。素晴らしいチームが作り上げてくれた展示と聞いています。ぜひ楽しんでください。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）