【哀悼】「彼の携帯は絶対に見てはいけない」美輪明宏が断言していた"恋が壊れる女性"の共通点

鮮烈な表現者であり、戦後日本の芸能史を体現する存在でもあった美輪明宏さん。多くの人の記憶に残る声、言葉、まなざしをしのびながら、過去の発言に込められた人生観を読み返したい。エッセイ集『乙女の教室』（美輪明宏著・集英社文庫）から一部抜粋・再構成してお届けしたい。

【画像】美輪さんの著書

〝恋〟と〝愛〟の違い

乙女のみなさまの、人生最大の関心事は、恋愛ではないでしょうか。この〝恋愛〟という言葉、恋と愛とがくっついてひとつの単語になっていますが、実は、恋と愛とはまったく別なものです。





彼から引き算してごらんなさい

〝恋〟とは、自分勝手に相手を好きになり、一直線に突き進んで、相手にも自分を好きになってもらいたい、相手を独占したいと願う、〝自分本位〟の想い。〝愛〟とは、相手の幸せのためなら、なんでもしてあげたい、ときには身を引くことさえ厭わない、〝相手本位〟の想い。相手を気遣い、思いやり、包み込むような感情です。こんなにも違う恋と愛とが入り乱れ、自分本位になったり相手本位になったり、常に揺れ動いている最中が、恋愛なのです。

みなさまは恋のお相手を、どうやって選んでいますか？



あなたと彼が長続きするかどうかを、判断する基準があります。それは彼から、セックスとお金を引き算してみること。セックスしなくても、彼にお金なんかなくても、それでも彼が魅力的で、一緒にいたいと思える人ならば、長い間良い関係が保てるでしょう。



セックスとお金は、しばしば、相手を見る目を曇らせてしまうものです。セックスの相性がいくら良くても、しょせんすることは同じ。そのうち飽きてしまいます。お金の魔力も、けして長続きはいたしません。さてさて、今の彼が大好きなあなたに、お付き合いのコツを教えて差し上げましょう。



それは、小出しに少しずつ、ということ。



好きになって、付き合い始めて、燃え上がっている最中は、毎日会いたいし、朝から晩まで一緒にいたいもの。その気持ちはわかりますが、ずっと一緒にいると、あなたの欠点はすぐにばれてしまいますし、相手の短所もすぐにわかってしまいます。



デートは適当に切り上げて、もうちょっとそばにいたいと彼に思わせましょう。そしてすべてをさらけ出さずに、あなたの魅力は、小出しにしていくこと。人間は、ミステリアスな存在にひかれるものなのです。会うたびに少しずつ違う表情を見せて、



「え！ この人にはこんな良いところがあったのか」

「この人はこんな素敵なところを隠していたのか」

「こんな経験までしていたのか！」



と、驚かせるのです。びっくりするたびに、彼はあなたに強くひかれます。驚きが大きいほど、あなたの価値も上がります。



文学、映画、演劇などの知識をはじめ、料理、家事、スポーツなどなど、引き出しはいくつあっても、多すぎることはありません。もちろん、お付き合いしながら、ひそかに引き出しを増やしていく努力も必要でしょう。



そしてここが大切です。最後の引き出しまでは、けして開けさせてはいけません。



あなたの魅力がこれで全部、と、わかった瞬間から、相手はあなたへの興味を失い、他の相手を探し始めます。たとえそこに何も入っていなくても、まだまだ開けていない引き出しがあると、相手に思わせること。まだ何か隠している、まだ開けていない引き出しがあると思えば、彼はあなたから目を離せません。



「あなたはまだ、私のすべてを知っているわけではないのよ」と、心の中でつぶやく余裕が、彼にあなたを追わせるのです。



ミステリアスな女には、男は絶対に飽きることがありません。

彼が忘れていった携帯を、あなたは見ますか？

恋には、プライドも必要です。大好きな彼が帰ったあと、ふと見ると、彼の携帯が落ちている。どうやら彼は忘れていったみたい。そんなとき、あなたならどうしますか？



「お忘れ物よ」



と、手付かずのままお返しするのが、乙女のマナー。健全な精神の持ち主なら、当然そうするはずです。通信記録やメールなど、個人のプライバシーをのぞき見るのは品のない、卑しい、さもしい行為。プライドのある女性は、けしてそんなことはできません。



もしも中を見て、彼の浮気の証拠や人に知られたくない秘密がわかってしまったら、どうするつもりなのでしょう？ それをめぐってケンカになって、ふたりの仲はそれまでです。



知らずにいれば、ニコニコと仏さまのように優しい気持ちでいられるのに、知ってしまえば、嫉妬の炎に身を焼かれ、恨みつらみに苦しんで、夜叉（鬼）になります。「知らぬが仏」とは、まさにこのこと。



彼の浮気が心配ですか？ 男の浮気には、二種類あります。



ひとつは、浮気のフリをした本気。あなた以外の人を、本当に好きになっている場合です。こうなったら別れるほかありません。気持ちがよそを向いている相手にしがみつき、無理やり一緒にいても、あなたがつらいだけ。早く別れておしまいなさい。



もうひとつは、身体の浮気。男性は生物学的に、種の保存を目指してあちらこちらで性行為をしたくなる動物です。テレビの自然科学の番組を観ていると、動物や虫たちが自分の遺伝子を残すため、ありとあらゆる方法で頑張っている姿を取り上げていますね。あれと同じです。この種の浮気は、排泄行為と同じ。精神的に結びついている仲なら、彼は必ずあなたのところに戻ってきます。ですから、浮気されたのがわかっていても、だまされたフリ、見て見ぬフリをするのが、長続きする秘訣でしょう。



もしもあなたが浮気してしまった場合は、恋人を傷つけないようにきちんとカムフラージュするのが、思いやりであり、マナーです。

別れるときは、相手が逃げ出すような女になる

そして別れるときには、すっきりと別れましょう。女性は別れた後も相手に良い印象を持っていてほしくて、別れ際に未練たらしいことを言ったり、思わせぶりなことを言ったり、自己保身をしがち。ですがそれはすべて、自分のためにしていること。相手のためにはなりません。



最後くらい、相手に思いやりを持ちましょう。別れたくなったら、相手の嫌がる女を演じるのです。清潔好きな男の前では思い切り不潔にしてみたり、几帳面な男にはとんでもなくだらしない姿を見せたり。うんざりして、向こうから逃げ出すように仕向けるのです。相手を傷つけずに別れるには、それが一番。



大好きだった相手への、それが最後の思いやりです。



写真／御堂義乘