こうした中、きょう山形県山辺町で新たなクマ対策グッズがお披露目されました。

全国有数のニット製品の産地である山辺町の技術が使われています。

【写真を見る】包丁も通さない!? 特殊な繊維で編まれた防護用服 ニット産地の技術をクマ対策に活用（山形・山辺町）

首元や頭まですっぽりと覆われた、少し変わった形の上着。

こちらは特殊な糸を使って編み上げられたクマ対策の防護服です。

山辺町でニットを製造する鈴治（すずはる）が開発したもので、猟友会の活動に活かしてもらおうと、きょう山辺町役場に寄贈されました。

鈴治では、２０年ほど前から引き裂きに強い特殊な糸を使い、警備服などに使われる生地をつくっています。

近年クマの出没が相次いでいることから、この技術をクマ対策につなげようと、防護用服を開発しました。

■包丁で刺しても通さない!?圧倒的繊維の強さ

鈴治 鈴木一夫 代表取締役会長「刃物にものすごく強い。編みの技術もあるんですけど、繊維の強さが一番だと思います」

この生地は、独自の複雑な編み方をしているため、包丁で刺しても刃を通さないほど強く、クマによるひっかきなどから身を守ることが期待されます。

山形県猟友会 山辺支部 川口文雄 支部長「多少安心感は出るねえ。（被害が）和らぐだろうと私たちは期待をしています」

クマは人の顔や頭を狙って攻撃することが多いことから、頭から首元を覆う帽子と、ネックガードがセットになっています。

■分厚い生地なのに…驚くほど軽くて動きやすい！

大塚美咲アナウンサー「凄く分厚い生地なんですけど、通気性が良くて、とても動きやすいです。口元が２重３重にもなっているんですけど、息がしやすくて苦しくないです。そして驚くほど軽い！」

クマ対策以外にも、災害ボランティアや山林での危険な作業にも対応できるということです。

このクマ防護用服は今後、猟友会や町の担当者がクマの出没現場に向かう際などに活用される予定です。

地域の技術が、地域の人々を悩ませるクマ対策にも活用されようとしています。