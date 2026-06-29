先週発生した岩手県沖を震源とする地震で、山形県内では村山市と中山町で最大震度４を観測しました。

【写真を見る】防災を日常に どんな準備が必要？『オリジナル非常用持ち出し袋』つくりかたのポイントは（山形）

いつ起こるかわからない地震への備え。

日ごろからできる準備とは何なのか取材しました。

山形市にある有限会社西谷です。生活雑貨に加え、防災グッズなど幅広く販売しています。

地震への備えのひとつ、非常用持ち出し袋について、最近はどういった種類があるのか。防災士の資格をもつ西谷友里さんにお聞きしました。

■“おしゃれな”防災リュックも テーマは“24時間快適に”

西村雛妃アナウンサー「まず、私が見慣れている非常用持ち出し袋はこちらのタイプ。最近はこういったタイプもある？」

西谷 西谷友里さん「最近では、これ自体がおしゃれで給水袋にもなっているリュックが出ている。中身もすごく充実していて、これだけでも災害時から２４時間以内は快適に過ごせるというテーマで作られている」

西村雛妃アナウンサー「これ自体が給水袋になるって？」

西谷 西谷友里さん「ここにお水を給水所から入れていただいて、これで背負って帰ってくるというものになる」

こうした袋に必要なものを入れ、オリジナルの非常用持ち出し袋を作るのがおすすめだということです。

このオリジナルの非常用持ち出し袋を作るということがとても大切なことです。

家庭ごと必要なものには違いがあります。

子育て世代を例に、どのような準備が必要になるのか見ていきます。

慣れない避難生活、強いストレス環境下で、心が落ち着く時間をつくることは大切。そのために役立つもののひとつがお気に入りのおもちゃです。

西谷 西谷友里さん「やっぱり避難所でもいつもの生活に近づけて過ごしてほしいという。お父さん、お母さんの気持ちもある。全然余計なものではなく、必要なもの」

■お腹だけでなく心も満たすお菓子などを用意 ５年保存できるゼリーも

そして食べ物も大切です。

西谷 西谷友里さん「お菓子、お子さんが大好きなもの、おなかを満たすだけではなくて心まで満たすことができるお菓子はすごく大切」

こちらは、お子様にもおすすめの５年間保存ができるゼリーです。

西村雛妃アナウンサー「おいしい。結構甘い」

西谷 西谷友里さん「災害時だけではなくてインフルエンザやノロウイルスなど体調が少し悪いなというときに、お子さんはこれで気軽にカロリーも栄養も取れるのですごくおすすめ」

高齢者の場合、こちらのお魚やおかゆなど、消化に良い商品を準備することで災害時にも栄養価を高めることができます。

■その都度見直しも大事 日常に防災意識を

そして非常用持ち出し袋を準備するうえで大切になるのが、一度準備して終わりにしないということです。

西谷 西谷友里さん「日々忙しいので一回作って満足してしまいがち。月齢とともに子どもの成長は目まぐるしく変わるので、その都度きっかけを作って一緒に見直すという機会にしていただければ」

これがあれば大丈夫という考えではなく、日々使えるものを用意しておく、防災を日常に溶け込ませていくことがとても大切です。