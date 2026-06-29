「アジアの虎は過去の話だ」屈辱の早期敗退→FIFAランク急降下で韓国が猛烈危機感。森保Jとの差を痛感「特に日本は…」【W杯】
岐路に立たされている。
韓国は北中米W杯のグループステージ初戦でチェコを２−１で撃破。幸先の良いスタートを切ったものの、その後に開催国のメキシコと、それまで決勝トーナメント進出が一度もなかった南アフリカに０−１で敗れた。
比較的楽なグループと称されていたA組で３位に終わり、自力での突破を逃した上、グループ全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、敗退を余儀なくされた。
大舞台で黒星を重ねた結果、FIFAランキングは大会前の25位から32位に下がった。アジアでは日本（17位）、イラン（21位）、オーストラリア（28位）に次ぐ４番手だ。
ホン・ミョンボ監督は辞任を表明。韓国サッカーが危機に陥るなか、同国メディア『SPORTS WORLDI』は「爪を失った『アジアの虎』の屈辱。FIFAランキング32位の韓国、さらに順位を落とす可能性も」と題した記事で窮状を報じている。
「『アジアの虎』は過去の話だ。W杯で爪を立てられなかった韓国サッカーは、FIFAランキングでも後退している。FIFAが29日に更新したリアルタイムランキングで、韓国は1558.72ポイントで32位となった。これは2021年12月の33位以来、最も低い順位だ。北中米W杯での早期敗退がそのまま反映された」
同メディアは「アジア大陸でも面目を失った」と伝え、過酷なF組を勝ち抜き、決勝トーナメント進出を果たした森保ジャパンとの差を強調。「特に日本は、優勝候補のオランダと２−２で引き分けるなど競争力を示した」と綴った。
そして「32位が底という保証はない」と指摘し、こう締め括った。
「韓国より下位のスウェーデン（36位）、パラグアイ（37位）、DRコンゴ（41位）が決勝トーナメントを戦う。これらの結果次第では、順位がさらに下がる可能性がある。W杯で露呈した競争力の低下が、FIFAランキングでも裏付けられている。韓国サッカーがこの痛ましい成績表を、巻き返しの出発点に変えられるのか、注目が集まっている」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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韓国は北中米W杯のグループステージ初戦でチェコを２−１で撃破。幸先の良いスタートを切ったものの、その後に開催国のメキシコと、それまで決勝トーナメント進出が一度もなかった南アフリカに０−１で敗れた。
比較的楽なグループと称されていたA組で３位に終わり、自力での突破を逃した上、グループ全体の３位ランキングで12チーム中８番目までに入れず、敗退を余儀なくされた。
ホン・ミョンボ監督は辞任を表明。韓国サッカーが危機に陥るなか、同国メディア『SPORTS WORLDI』は「爪を失った『アジアの虎』の屈辱。FIFAランキング32位の韓国、さらに順位を落とす可能性も」と題した記事で窮状を報じている。
「『アジアの虎』は過去の話だ。W杯で爪を立てられなかった韓国サッカーは、FIFAランキングでも後退している。FIFAが29日に更新したリアルタイムランキングで、韓国は1558.72ポイントで32位となった。これは2021年12月の33位以来、最も低い順位だ。北中米W杯での早期敗退がそのまま反映された」
同メディアは「アジア大陸でも面目を失った」と伝え、過酷なF組を勝ち抜き、決勝トーナメント進出を果たした森保ジャパンとの差を強調。「特に日本は、優勝候補のオランダと２−２で引き分けるなど競争力を示した」と綴った。
そして「32位が底という保証はない」と指摘し、こう締め括った。
「韓国より下位のスウェーデン（36位）、パラグアイ（37位）、DRコンゴ（41位）が決勝トーナメントを戦う。これらの結果次第では、順位がさらに下がる可能性がある。W杯で露呈した競争力の低下が、FIFAランキングでも裏付けられている。韓国サッカーがこの痛ましい成績表を、巻き返しの出発点に変えられるのか、注目が集まっている」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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