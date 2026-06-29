「必ず捕まえる」逃走続ける八田與一容疑者の新たな防犯カメラ映像公開　チラシに金髪姿やサングラス姿【大分・別府市ひき逃げから4年】

大分・別府市でバイクに乗っていた大学生2人が車に追突され死傷した事件から、29日で4年が経過した。警察は東京・渋谷をはじめ全国11の都道府県で、重要指名手配されている八田與一（はった・よいち）容疑者の情報提供を呼びかけるチラシを配布したほか、新たな防犯カメラ映像を公開し、情報提供を求めた。

ハチ公前でもチラシ配布

大分県警の捜査員が29日午後3時すぎから、東京・渋谷のハチ公前で、情報提供を求めるチラシを配った。

渋谷だけでなく、北は北海道、南は九州・沖縄まで、全国11の都道府県でチラシが配られた。

大分県警の捜査員（仙台市）：

おはようございます、大分県警です。八田與一の情報提供お願いします。

呼び掛けているのは、今も逃走を続けている八田與一容疑者に関する情報提供だ。

大分県警・姫野祥則警部:

4年が経っても被疑者の八田はまだ逃げ続けています。

必ず捕まえるという強い信念をもって捜査に挑んでいるところです。

事件は2022年6月29日午後7時45分ごろに起きた。

別府市の県道で、バイクに乗っていた大学生2人が猛スピードで走ってきた車に追突され、1人が死亡、1人がけがをした。

車を運転していた八田容疑者は、現場から逃走した。

リポート：

事件当時、八田容疑者が着ていたTシャツが、発生から2人後、海沿いのこの場所で発見されたということです。

警察は、八田容疑者の肉声が入った動画を公開。

八田與一容疑者（警察が公開した動画より）：

あーいいね。きれいだね。沖縄みたいね。

殺人などの疑いで重要指名手配し行方を追っているが、発生から4年がたつ今も、その行方は分かっていない。

執拗に追いかけた可能性

警察は29日、事件直前の防犯カメラの映像を新たに公開した。

映像には、「ランドリー」と書かれた駐車場の前を走る、負傷した大学生が乗っていた1台のバイクと、その1分後、同じ方向に走る、八田容疑者が運転していたとみられる白い軽乗用車の姿が映っている。

事件はこの約1分後に起きた。

警察が新たに公開した映像について、フジテレビ社会部の上法玄解説委員は次のように話す。

フジテレビ社会部・上法玄解説委員:

適宜良いタイミングで映像を公開し、広く情報提供を求めたい狙いがあると思う。〔映像は）1分後に同じところを通っている。つまり追いかけたということを裏付ける、重要な物証だと言える。

「諦めないことこそが唯一の対抗手段」

警察が29日に全国で配った新しいチラシには、金髪姿やサングラス姿の八田容疑者の写真も掲載されている。

渋谷でチラシを受け取った人は「これをもらうとご家族の気持ちが分かる。似たような方がいたら交番などに連絡をしたい」と語った。

遺族などが結成した「別府願う会」は29日、次のようなコメントを出した。

「別府願う会」のコメント：

あの日から4年という月日がたちました。目覚ましい技術の進歩で、どこにいてもつながれる今の時代に、なぜ1人の人間をこれほど長く見つけられないのか。その現実に直面するたび、やり場のない悲しみを感じずにはいられません。

風化は私たちにとって一番の恐怖ですが、忘れないこと、諦めないことこそが、唯一の対抗手段だと信じています。

情報提供：別府警察署（0977−21−2131）

（「イット！」 6月29日放送より）