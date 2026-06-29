政府は２９日、総合海洋政策本部の会合を開き、本部長を務める高市首相は北極政策の基本方針を２０２７年度に改定するよう指示した。

１５年の策定以来、初の改定となる。各国の北極開発競争が本格化しつつある中、資源開発や将来の航路開拓などで日本の存在感を高める狙いがある。

北極圏の開発や研究、国際ルール作りへの貢献などを明記する基本方針「我が国の北極政策」を改定する。軸となるのが、海洋研究開発機構の北極域研究船「みらい２」の活用だ。

今年度に就航予定のみらい２は、北極研究向けでは国内初となる砕氷機能を持ち、海氷の形状や厚さを調査する海中ドローンや大気の状態を観測する気球を搭載する。詳細な氷の状態調査や気象観測が可能で、航路開拓などにつなげる。

また、みらい２を「国際研究プラットフォーム」と位置づけ、海外研究者らとの共同研究の拠点とする方針だ。各国の研究者に乗船機会を提供し、民間調査にも活用する。

首相は会合で、北極の重要性が高まっていると強調し、国際連携の推進に資する形での改定を求めた。今後、省庁横断で具体的な作業を進める。

南鳥島（東京都）沖海底のレアアース（希土類）開発についても、採算性向上や製錬技術の開発に向けた産業規模での実証に来年着手することを確認した。