FIFAワールドカップ2026で日本時間30日にブラジル戦を控えるサッカー日本代表DF菅原由勢選手が、自身のSNSで誕生日を祝ってもらったことを報告しました。

6月28日に26歳となった菅原選手は日本時間29日にインスタグラムを更新。「このチームのみんなに祝ってもらえて幸せです。最高のメンバーと最高の景色を」の文章とともに、イレブンらの中心で笑顔の1枚や久保建英選手からケーキを手渡される写真を投稿しました。

さらにサッカー日本代表の公式Xも菅原選手を祝うポストを投稿。写真の1枚は中村敬斗選手、南野拓実選手、久保選手と菅原選手の4ショットとなっています。

しかし菅原選手はなぜか笑顔で中村選手の髪をつかんでおり、久保選手は真顔で菅原選手の肩にもたれるなど、仲の良さをうかがわせながらもどこかシュールな1枚となっています。

久保選手をはじめ6月は誕生日の選手が多く、そのたびに仲間を祝ってきた菅原選手。今回は自身が祝われる側となりました。

そんななか、翌日のブラジル戦への臨戦態勢も万全な様子。菅原選手はインスタグラムの投稿を「明日も日本一丸で。死ぬ気で」と締めくくり、決戦への意気込みを表しました。