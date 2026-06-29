6月29日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、中傷動画問題について意見を交わした。

文春を追及する声はなぜか上がらない

寺島「日経新聞とテレビ東京が26日から28日に調査をした高市内閣の支持率は68%でした。5月の前回調査から2ポイント上昇し、ほぼ横ばいとなりました。「支持しない」は27%で1ポイント下がりました。年代別では39歳以下が78%、40代から50歳代が72%、それぞれ5ポイント、3ポイント上がっています。60歳以上は61%と前回より1ポイント低下。高市内閣は、発足後9か月続けて6割台後半以上の高い水準です。現行の調査方法になった2002年以降で例がないといいます。上念さん、これはどうご覧になりますか？」

上念「テレビとか新聞を見てそうな60歳以上でも、ほとんど支持率が下がってない。と、いうことで野党の戦術、大失敗って感じですね。文春とその後追いをした共同が、中傷動画なるものが捏造だったということを認めて記事を削除してますよね。それから、証拠だと言って出した文春の音声なんですけど、どうもいじられていたと」

寺島「はあ～、加工されていた」

上念「高市さんが、本人の声に聞こえるけど違和感があるって言ったのは、正直に言ってたんじゃないかな。編集して少し音を高くしてあったみたいなんですよね。脈絡のない質問に対して木下秘書の答え「あ、それいいですね」っていうのが差し挟まれていたと。これはデジタルフォレンジックっていうんですけど、デジタル系の証拠っていうのは、こういう編集がないかとか、誰がどういう意図で作ったのか、ソースは信頼できるのかみたいなことをちゃんと検証した上で…」

寺島「そこまでね」

上念「やらなきゃいけないんですけど、文春は結論ありきで、これを大々的に報じて、乗っかった野党、並びに共同通信、そしてそれをベースに遅れて社説を書いた朝日新聞、全員、大恥をかいたなと。信頼を失ったなと思います。これ、社長辞任ものですよ。やばいと思いますね。報道機関がこんなことやっちゃったらね。しかも今、全ての報道機関が、この捏造された動画と音声だったという件をスルーしてますよね。関西のテレビ局以外やってないでしょ。東京のワイドショー、全然やってないですよね。捏造って部分がすごい大事なんで、やんなきゃいけないんですけれども、文春を追及する声っていうのはなぜか日本のマスコミからは上がらない。闇ですね、これね」