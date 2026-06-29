2027年春に行われる石川県議会議員選挙では区割りが変更されることが決まっています。

定数1のかほく市と定数2の河北郡選挙区は統合され、新たにかほく市河北郡選挙区に変わります。

その定数は4。議席が1増えることになります。

現職のいない「空席」ができたこの選挙区に立憲民主党県連はきょう新人を擁立することを発表しました。

立憲民主党石川県連が開いた記者会見。

■一川政之 立憲県連代表：

「かほく市河北郡選挙区で候補者として擁立することを決定させていただきました」





次の県議選に擁立したのは津幡町在住の新人・宗藤要氏 52歳。出身はかほく市でJA石川かほくなどでの勤務を経て現在は生命保険代理店の代表を務めています。

■宗藤要氏 ：

「地域の方々の声を聞き、その声を聞いた上でそれを県政のほうに上げてやっていきたいなというところでございます」



宗藤氏が出馬するのは今回、区割りが見直されるかほく市河北郡選挙区。

現職は定数1のかほく市が金子健太郎氏。定数2の河北郡が焼田宏明氏と太田臣宣氏で自民が議席を独占しています。

来年春の県議選ではこの2つの選挙区が統合され定数が1増えるため現職のいない空席ができることになります。





■一川代表：

「今回、選挙区定数の見直しがあったということもありまして、我々としましては擁立しやすい、ある意味しやすい選挙区になりましたのでなんとか候補者を擁立したいと」



立憲から中道改革連合に移った近藤和也 衆院議員も会見に同席。

宗藤氏を全面的に支援するとしています。

■近藤和也 衆院議員：

「私としてはこの河北郡市は活動を始めていく中で比較的互角に近い戦いをすることができてきた中で、今までは二人区、一人区、何らかの形でやはり仲間の議員が欲しいと思っていましたので」

「もう一心同体だと思っていますので」



議席の獲得を伺うのはほかの政党も。

所属する県議のいない国民民主党県連は金沢近郊を統一地方選の重点地域と位置付け擁立を検討。

石川維新の会もかほく市河北郡で候補者の擁立を目指す方針です。

候補者の乱立も警戒される新たな区割りでの戦いに注目です。