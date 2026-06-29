現役時代に近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２９日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、阪神・高橋遥人投手の活躍ぶりを称賛した。２８日の広島戦（マツダ）で球団では１９４７年の御園生（みそのお）崇男以来、７９年ぶりの開幕１０連勝を達成。６回３失点と苦しんだものの「そら疲れも出る頃やで。出てない方やで。（登板）間隔をちょっと空けると思うで」と同情した。

金村氏は、高橋が４月１２日の中日戦（バンテリンドーム）でシーズン２度目の完封で２勝目を挙げた直後の同１３日の放送で「けた違い。余裕やもんな。はっきり言いますよ。沢村賞決定やな」と太鼓判を押した。当時はファンの間でも「時期尚早」と批判も受けたが、予言通りの活躍となっている。

高橋は３・４月、５月の月間ＭＶＰを獲得しており、６月も４試合に登板し、４勝０敗、防御率２・２５の数字を残している。３か月以上の連続受賞は過去５人で、開幕からの条件付きならプロ野球初となる。「取っちゃえ。高橋遥人なあ。取れるやつは全部取っちゃえ！」と背中を押していた。