声優・鈴村健一、所属事務所が復帰を発表 適応障害の診断受け休養していた
【モデルプレス＝2026/06/29】声優の鈴村健一が復帰することがわかった。6月29日、所属事務所を通じて発表された。
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所属事務所のインテンションは「鈴村健一 復帰に関してのお知らせ」と題したお知らせを掲載。「体調不良によりお休みをいただいておりましたが、この度、体調を考慮しながらではございますが、少しずつお仕事を再開させていただきます」と伝えた。
最後には「改めまして、いつも応援してくださっている皆さま、ならびに各関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」とつづり、「今後も変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
アニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」シン・アスカ役、「鬼滅の刃」伊黒小芭内役、「銀魂」沖田総悟役などで知られる鈴村。2024年5月に体調不良のため活動を休止し、同年7月に復帰。2026年2月12日には、所属事務所が「体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました」と報告し、当面の間休養していた。（modelpress編集部）
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◆鈴村健一、復帰へ
所属事務所のインテンションは「鈴村健一 復帰に関してのお知らせ」と題したお知らせを掲載。「体調不良によりお休みをいただいておりましたが、この度、体調を考慮しながらではございますが、少しずつお仕事を再開させていただきます」と伝えた。
◆鈴村健一、2月から適応障害で休養
アニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」シン・アスカ役、「鬼滅の刃」伊黒小芭内役、「銀魂」沖田総悟役などで知られる鈴村。2024年5月に体調不良のため活動を休止し、同年7月に復帰。2026年2月12日には、所属事務所が「体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました」と報告し、当面の間休養していた。（modelpress編集部）
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