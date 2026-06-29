アニメ「呪術廻戦」5周年記念カフェが東京・愛知・大阪で開催 五条悟＆夏油傑の限定メニューに獄門疆ティラミス復刻、グッズも続々
【女子旅プレス＝2026/06/29】TVアニメ『呪術廻戦』の5周年を記念したテーマカフェ「呪術廻戦カフェ2026 5th Anniversary」が、7月9日より東京と愛知にて、7月23日より大阪にて期間限定で登場する。お祝いパーティーをコンセプトに、こだわりのフードや限定グッズを展開する。
【写真】アニメ5周年記念「呪術廻戦カフェ」コラボメニュー＆限定グッズ
「呪術廻戦カフェ2026 5th Anniversary」は、時代の移り変わりを感じながら、キャラクターたちと一緒にパーティーを楽しんでいる気分に浸れるテーマカフェ。メニューは、アニメ各期をイメージしたバラエティ豊かなラインナップが揃い、「懐玉・玉折」からは、五条悟の「虚式『茈』フルーツポンチ」、夏油傑の「トロピカルかき氷〜『呪霊玉』を添えて〜」、家入硝子の「『反転術式』グリーンタコライス」が登場する。
「劇場版 呪術廻戦 0」からは、乙骨憂太の「約束のリングプルコギ丼」、禪院真希の「『フィジカル』ジャンクバーガー」、狗巻棘の呪言師の「『ツナマヨ』バーガー」、パンダの「フレンチトースト〜 I am パンダ〜」がメニューに。
「渋谷事変」からは、虎杖悠仁の「一撃！『黒閃』ドーナツサンド」、伏黒恵の「『脱兎』出現！唐揚げドッグ」、釘崎野薔薇の「ベリーと薔薇の『簪』ワッフル」が用意される。さらに、「呪術廻戦カフェ2023 渋谷事変」で人気を集めた「獄門疆ティラミス」も復刻メニューとして登場する。
ドリンクメニューには、5周年を記念した「パーティードリンク〜5th Anniversary〜」が各期ごとに登場し、キャラクターに合わせたフレーバーを楽しむことができる。また、コーヒーや紅茶などのサイドドリンクも提供される。
予約者限定カフェ利用特典やドリンク注文特典なども用意されるほか、カフェオリジナルグッズも豊富に展開される。「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」「アクリルスタンド（全10種）」「ポストカードセット」「クリアファイル2枚セット」が各期ごとに登場。
さらに、ミニキャラをあしらった「ミニキャラアクリルキーホルダー」「ミニキャラアクリルスタンド」「ミニキャラステッカー3枚セット／4枚セット」のほか、「クリアポーチ」「グラス」も登場。そのほか、2022年から2025年までのデザインを振り返る「歴代カフェビジュアル クリアファイル」「スペシャルバッグ」「ぬいぐるみグッズ（もちどる）」「グリッターアクリル色紙」など、5周年にふさわしい記念アイテムが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【開催場所／期間】
東京・新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿1号店／2026年7月9日（木）〜9月27日（日）
東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階
愛知・名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店／2026年7月9日（木）〜8月23日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 1階
大阪・梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店／2026年7月23日（木）〜9月6日（日）
大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階
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【写真】アニメ5周年記念「呪術廻戦カフェ」コラボメニュー＆限定グッズ
◆お祝いパーティーをコンセプトにした限定メニュー
「呪術廻戦カフェ2026 5th Anniversary」は、時代の移り変わりを感じながら、キャラクターたちと一緒にパーティーを楽しんでいる気分に浸れるテーマカフェ。メニューは、アニメ各期をイメージしたバラエティ豊かなラインナップが揃い、「懐玉・玉折」からは、五条悟の「虚式『茈』フルーツポンチ」、夏油傑の「トロピカルかき氷〜『呪霊玉』を添えて〜」、家入硝子の「『反転術式』グリーンタコライス」が登場する。
「渋谷事変」からは、虎杖悠仁の「一撃！『黒閃』ドーナツサンド」、伏黒恵の「『脱兎』出現！唐揚げドッグ」、釘崎野薔薇の「ベリーと薔薇の『簪』ワッフル」が用意される。さらに、「呪術廻戦カフェ2023 渋谷事変」で人気を集めた「獄門疆ティラミス」も復刻メニューとして登場する。
ドリンクメニューには、5周年を記念した「パーティードリンク〜5th Anniversary〜」が各期ごとに登場し、キャラクターに合わせたフレーバーを楽しむことができる。また、コーヒーや紅茶などのサイドドリンクも提供される。
◆豪華な利用特典と豊富なオリジナルグッズ
予約者限定カフェ利用特典やドリンク注文特典なども用意されるほか、カフェオリジナルグッズも豊富に展開される。「缶バッジ」「アクリルキーホルダー」「アクリルスタンド（全10種）」「ポストカードセット」「クリアファイル2枚セット」が各期ごとに登場。
さらに、ミニキャラをあしらった「ミニキャラアクリルキーホルダー」「ミニキャラアクリルスタンド」「ミニキャラステッカー3枚セット／4枚セット」のほか、「クリアポーチ」「グラス」も登場。そのほか、2022年から2025年までのデザインを振り返る「歴代カフェビジュアル クリアファイル」「スペシャルバッグ」「ぬいぐるみグッズ（もちどる）」「グリッターアクリル色紙」など、5周年にふさわしい記念アイテムが揃う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆呪術廻戦カフェ2026 5th Anniversary
【開催場所／期間】
東京・新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿1号店／2026年7月9日（木）〜9月27日（日）
東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階
愛知・名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店／2026年7月9日（木）〜8月23日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 1階
大阪・梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店／2026年7月23日（木）〜9月6日（日）
大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階
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