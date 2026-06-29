

BE:FIRST「Missing」Music Video（Story ver.）サムネイル

６人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、29日に先行配信した10枚目のシングル「Missing」のMusic Video2本を公開。「Story ver.」をプレミア公開し、続けて「Move ver.」をサプライズでプレミア公開する、自身初の試みとなった。

【動画】BE:FIRST「Missing」ミュージックビデオ

5th Anniversary Project 第2弾シングルであり、記念すべき10枚目のシングルでもある「Missing」は、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。BE:FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。

切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのヴォーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。

そんな今作のMusic Videoは、BE:FIRSTとして初の試みとなる2本立てとなっており、窪塚愛流が主演を務めるドラマ仕立ての「Story ver.」と、BE:FIRSTのダンスパフォーマンスを軸に構成された「Move ver.」で展開されている。「Story ver.」では主人公の留学先として、「Move ver.」ではBE:FIRSTのパフォーマンス場所として、同じ異国の地・タイで撮影されており、それぞれ異なる視点から別々の物語が描かれる中、ある繁華街を舞台に2つの物語が交差する。

「Story ver.」では、切なさと高揚感が同居するサウンドや、「ずっと続いていてほしい時間」「消えてほしくない記憶」といった歌詞の世界観をもとに、夢と現実の狭間を漂うような映像を目指しており、手が届きそうで届かないもどかしさや、不安定だからこそ際立つ儚さ、美しさを描いた世界観に仕上がっている。

「Move ver.」では、異国情緒あふれるタイを舞台に、BE:FIRSTのダンスパフォーマンス中心に構成された内容だ。洗練されたダンスパフォーマンスはもちろん、チームワークの良さも感じ取れる映像に仕上がっている。

「Story ver.」と「Move ver.」は、それぞれ単独の映像作品として楽しめる映像でありながら、2つの映像を続けて見ることで、物語の背景や登場人物の心情がより立体的に浮かび上がる構成となっている。