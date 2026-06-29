パリオリンピックレスリングの金メダリスト、櫻井つぐみさんと清岡幸大郎選手の名前を冠したレスリング大会が6月28日、高知県香南市で開かれました。



香南市野市町で開かれた櫻井つぐみ・清岡幸大郎杯ジュニアレスリング大会。



パリオリンピックで金メダルを獲得した櫻井つぐみさんと清岡幸大郎選手の功績を称えるとともに、競技人口の拡大などを目指し去年（2025年）から開かれているものです。





■櫻井つぐみさん「2回目、3回目と続いていく大会にしたいと思っていたので、まずは2回目が開催できてよかった。楽しかった。来年も参加したいと思ってもらえる大会になれば」今回の大会では「パンどろぼう」で知られる絵本作家・柴田ケイコさんが描いた2人のキャラクターが表彰状やメダルに描かれているほか、2人の生い立ちなどを知れるパネルなども設置され、前回大会よりもパワーアップ。県内をはじめ全国11府県から約180人のジュニア選手が集まり、子どもたちは櫻井さん・清岡選手が見守る前で熱戦を繰り広げていました。■参加した子ども「（2人が）かっこいい」「2人みたいな選手になりたい」■清岡幸大郎選手「自分たちも小さいころにオリンピック選手などと触れ合って頑張ろうと思ったので、そんなきっかけになってほしい」2人の金メダリストとも交流を図ったジュニア選手たち。ここから未来のオリンピック選手誕生へ期待がかかります。