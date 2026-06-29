中森明菜、韓国での姿公開され反響「楽しそうで涙出ました！」 ドラマのワンシーンのような光景も
歌手の中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）に登場した。20年ぶりに同局バラエティー出演となり、韓国・ソウルを舞台に笑顔あふれる貴重な姿を披露した。
【動画】「こんなに面白い方だったんですね」…中森明菜、韓国での姿
今回は、初の海外ロケ「出張Golden SixTONES in 韓国」。中森は、SixTONESメンバーと合流すると、「10円パン」「スイカジュース」「ハイアングルプリ機」など韓国グルメやトレンドを満喫。大好物を「納豆かけご飯」とさらりと明かす場面もあった。
漢江そばの汝矣島では「漢江（ハンガン）ラーメン」をすすり、目を見開いておいしさを表現するなど、まるで「ドラマのワンシーンみたい」な光景となった。
視聴者からはSNSなどで「明菜さんが楽しそうで涙出ました！」「明菜さんってこんなに面白い方だったんですね」「1時間では勿体ないですので、どこかで番外編まってます！」など、多数の声が寄せられた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【動画】「こんなに面白い方だったんですね」…中森明菜、韓国での姿
今回は、初の海外ロケ「出張Golden SixTONES in 韓国」。中森は、SixTONESメンバーと合流すると、「10円パン」「スイカジュース」「ハイアングルプリ機」など韓国グルメやトレンドを満喫。大好物を「納豆かけご飯」とさらりと明かす場面もあった。
視聴者からはSNSなどで「明菜さんが楽しそうで涙出ました！」「明菜さんってこんなに面白い方だったんですね」「1時間では勿体ないですので、どこかで番外編まってます！」など、多数の声が寄せられた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。