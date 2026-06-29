奈良市議・へずまりゅう氏（35）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。友人の結婚式を“出禁”になったと報告した件について寄せられた批判について言及した。

へずま氏は「余程嫌われていたんだろう。祝儀袋を返され結婚式出禁になりました。へずまりゅうは確かに元迷惑系YouTuberでしたが今は悪いことはしていません。自分は後半のサプライズで登場する予定でしたが式場に着き早めに幼馴染のご両親に挨拶をしにいきました」というが「『いやいやまだ世間は君のことを認めてないでしょ。』『悪いけど会場に入れる勇気はない。』『君のことを不快に思う人もいるかもしれないからね。』」と拒否されたという。

「仕方なく祝儀だけ渡すと『完全に更生したと思ったら渡して下さい』そう言われたので式にも入れず帰りました。今回のことで自分はブチギレたり大声を出したりしませんでした。前までならそうなっていましたが幼馴染の晴れ舞台を目の前にして荒らしたくなかったし更生までの道のりが遠ざかるような気がしたからです。よーく考えさせられました」とし「幼馴染のご両親にはサプライズゲストが来るとしか事前に伝わっていませんでした。楽しみにされていたみたいですが苦しい思いをさせてしまいました」と説明した。

この投稿を受けて「拒否されるのは当然だろ」「それぐらいのことをしたんだから仕方ない」といった批判が寄せられると、へずま氏は「まだまだ甘い部分がありますので一からやり直します。今の活動を始めてまだ2年しか経っていないので10年以上は継続させます。最後に、へずまりゅうのSNS＝自分の人生を示す場所だと思って皆さん監視して下さい」と呼びかけていた。