亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。2人が23年11月号で美容対談をしていた、集英社の美容総合メディア「MAQUIA」が同日、公式Xを更新し、祝福した。

公式Xではピンクのバラの花束を持ち、ドレスアップした田中の写真を披露。「田中みな実さん ご結婚おめでとうございます」とした上で「誰よりも美容を愛し、そして心から楽しむ姿を惜しみなく共有することで美容業界を常に盛り上げてくれるミューズ これからも人生も、より素晴らしいものとなりますように」と記した。

この日、亀梨はファンクラブで結婚を報告。直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています」と伝えた。「これからもたくさんの素敵な景色をみんなと一緒に共有できたらうれしいです」としている。

その後、双方の公式サイトでも、直筆の連名とともに発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯（しんし）に歩んでまいりますので、これからも換わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と伝えた。