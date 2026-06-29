お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)が28日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演。かつて自身が司会を務めたバラエティー番組で、超大物俳優が怒っていたとぶっちゃける場面があった。

この日のゲストは文筆家など幅広い活躍を続ける麻木久仁子。麻木は爆笑問題とはかつてバラエティー番組でよく共演しており、太田について「生放送なら生放送で止めようがないから、何言うか分かんないっていうドキドキもあるし、収録なら収録で長いの」とぶっちゃけた。

爆笑問題が司会を務めていた「今すぐ使える豆知識 クイズ雑学王」については「ただでも長い、番組自体3、4時間あって。収録が8時間ぐらいあって。“きょうは長いぞ”ってみんな言ってるのに、オープニングで凄いしゃべる。絶対に放送できないことを」と暴露した。

これに太田は大笑い。麻木は「大体始まるとみんな回答者席で、“きょう何分ぐらいしゃべると思う？太田さん”って」と当時の会話を明かし「で45分ぐらいしゃべる」「まるっとカットだからね」と話して笑わせた。

田中裕二は「それをじっと耐えて、夜遅くまで頑張ってらっしゃったのが高橋英樹さん、最高齢で」と紹介し、麻木は「今考えたらあんな銀幕の大御所を座らせて、目の前で40分」とあきれた様子で話した。

太田は「他の出演者に聞いたけど、裏で高橋英樹さんがさすがに…。俺がもう6時間ぐらいやっている時に、“いいかげんにしろ！って高橋英樹さんが怒ってたよ”って言われて」と苦笑い。

麻木は「あの高橋さんを怒らせるなんて凄いよね」と大笑いした。