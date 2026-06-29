お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が29日、自身のXを更新。亀梨和也（40）と元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）の結婚と妊娠の発表について反応した。

山里は田中とテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」で番組開始から23年9月まで共演。結婚発表直後に山里は「あら、先生！」と投稿。この投稿にファンから「ボス、本当に知らなかった？」「知らなかったとは言わせんで」「山ちゃん夫婦からもお祝いですね」などのコメントが寄せられていた。また、同番組は年越しスペシャルを放送したこともあったため、「今年も待ってる」「年末まで待てない」などの声も寄せられた。

田中と亀梨は双方の公式サイトで、直筆の連名とともに発表。「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と報告。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯（しんし）に歩んでまいりますので、これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。応援して下さっている皆様、ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」とした。